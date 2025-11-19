Marissa Anita revela el significado de la ropa negra que se usa en los tribunales de divorcio, no en el luto

Jacarta – marisa anita y Andrew Tigg se sometieron a su primer juicio de divorcio en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta (PN) el miércoles 19 de noviembre de 2025. Acompañada de familiares y su equipo legal, esta actriz de 42 años apareció con un vestido negro.

Marissa optó por vestirse de negro en su primera audiencia de divorcio. No representar tristeza o atmósfera. luto sobre su separación de Andrew, Marissa reveló significado además del color negro que simboliza la fertilidad y nacimiento devolver.

«Lo usé hoy camisa negra. La ropa negra suele significar lo que conocemos en determinadas culturas, es luto. «Pero, por ejemplo, en otra comprensión u otra cultura, el negro es el color que significa renacimiento», dijo Marissa cuando se reunió con un equipo de medios en Yakarta el miércoles 19 de noviembre de 2025.

El significado filosófico del negro como nuevo nacimiento proviene de uno de los libros que leyó una vez. Este significado se toma de la presencia de tierras de color negro a orillas del río Nilo que luego se interpreta como un símbolo de fertilidad en ciertas creencias.

«La tierra cerca del río Nilo es negra. Pero la tierra es muy fértil. Por eso se entiende que el color negro significa renacimiento», explicó Marissa.

Desde este sentido, Marissa dijo que estaba lista para abrir un nuevo capítulo en la vida y dar la bienvenida a la siguiente etapa de la vida. Dijo que la ropa negra que vestía era una forma de afirmación de que era fuerte, listo para levantarse y reorganizar el futuro.

«Estoy listo para abrir un nuevo libro, renazco, bienvenida a Marissa a los 42 años hasta la muerte», dijo al cerrar su declaración.

Aun así, Marisaa no niega que este divorcio le trajo pena y tristeza. Además, interpretó la decisión de poner fin a su matrimonio con Andrew Tigg tras 17 años juntos como parte de una etapa de su vida.

«Usé deliberadamente negro, así que está bien, en el divorcio tenemos un período de duelo, hay un período de duelo. Porque este es un período en la vida en el que cierro un libro en mi vida», concluyó.