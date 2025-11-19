Marissa Anita asiste a la primera audiencia de divorcio, dice que medita y está lista para pasar a una nueva vida

Jacarta – Actriz y periodista marisa anita estuvo presente en la primera audiencia de la demanda de divorcio que presentó contra su marido, Adrew Tigg, que se celebró en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta (PN) el miércoles 19 de noviembre de 2025. Como se sabe, Marissa solicitó el divorcio la semana pasada.

Marissa, vestida de negro y sonriendo al equipo de medios, llegó acompañada por sus amigos cercanos y su equipo legal. Esta mujer de 42 años dijo que estaba decidida a acudir a los tribunales.

«Hoy avanzaremos juntos hacia una nueva etapa de la vida», dijo Marissa cuando se reunió con el equipo de medios en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025.

Marissa reveló que sí meditación primero como forma de preparación antes de asistir a este juicio inaugural. Medita para dialogar con versiones de sí mismo en diversas fases de la vida.

«Esta mañana, como preparación, medité con personas que son importantes para mí, a saber, Marissa que tiene 5 años, Marissa que tiene 10 años, Marissa que tiene 15 años, 25 años, 42 años y 88 años», dijo Marissa.

Marissa no respondió claramente a su deseo de separarse de Andrew Tigg.

«Ya veremos, eso es todo por ahora», añadió.

En esta ocasión, incluso pidió las mejores oraciones para él.

«Estamos preparados, ya veremos, orad por mí», concluyó.