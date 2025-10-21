Mariska Hargitay audicionó para ‘Friends’ y ‘la probó tantas veces’

Mariska Hargitay apareció en el podcast «Good Hang» de Amy Poehler y reveló que audicionó y realizó pruebas de pantalla muchas veces para «Amigos” unos años antes de conseguir el papel de Olivia Benson en “La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales”. Ambos programas son básicos de NBC.

«Hice muchas audiciones de comedia», le dijo Hargitay a Poehler (vía La bestia diaria). «Hice ‘Seinfeld’ y ‘Single Guy’, y probé para ‘Friends’ muchas veces. Creo que para Mónica. Siempre pensé que terminaría en una comedia o haciendo comedia».

Incluso cuando se le presentaron papeles más dramáticos, Hargitay dijo: “Pensé, quiero hacer drama, pero tiene que ser divertido porque eso es lo que sentí que eran mis dones… [I would tell people]’Voy a ser comediante porque soy divertida y bonita’”.

La revelación de Hargitay puede sorprender a algunos considerando que “Law & Order: SVU” está tan lejos de una comedia como uno podría imaginar. La actriz ha interpretado a Olivia Benson durante más de 25 años, lo que la convierte en el personaje de mayor duración en la historia de la televisión de acción real en horario estelar. No fue hasta que Hargitay consultó con un psíquico que se enfrentó a la posibilidad de que la comedia no funcionara.

“Estoy en Los Ángeles, actor en apuros. [wondering] ¿Qué voy a hacer? dijo Hargitay. “Vine a Nueva York, lo cual hacía tres veces al año para ver teatro. Y luego me encontré con este psíquico. Todos me dijeron: ‘Dios mío, Mariska, tienes que reunirte con este psíquico’. Es increíble’… Conduje hasta algún lugar de Long Island para ver a este hombre y fui allí y él comenzó a decirme todas estas cosas increíbles”.

«Lo estaba escuchando muy atentamente así. Él me dijo… ‘¿Ves esa cara que estás haciendo ahora mismo? ¿Ves esa cara?’ Dije: ‘Sí’. Él dice: ‘Vas a ser famoso por esa cara’. Te mudarás a Nueva York y serás famosa por esa cara’”, continuó Hargitay, señalando que todavía quería conseguir un papel en una comedia de situación en ese momento. “Dije: ‘Eh, no’. Vivo en Los Ángeles y voy a ser comediante. Seis meses después, lo juro por Dios… obtuve ‘SVU’”.

Mire la entrevista completa de Hargitay en el podcast “Good Hang” en el siguiente vídeo.