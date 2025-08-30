Mario Minardi, la historia de una herencia italiana que creció en manos de artesanos indonesios

Yakarta, Viva – Mario Minardimarca zapato El cuero, que ha estado presente desde 1982, marcó más de cuatro décadas de su trabajo en la industria de la moda indonesia.

Con el tema «Años de legado, un futuro de avance«, Mario Minardi no solo miró hacia atrás en la herencia que se había construido, sino que también confirmó el compromiso de seguir siendo relevante en el futuro a través de la innovación. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

La historia de Mario Minardi proviene de la amistad entre el difunto Ali Sugiarto, la región de Handiman Ali, con su colega en Italia. De esta colaboración nació una obra que combinaba la precisión y la estética de Italia con las habilidades locales de artesanos. La combinación dio a luz una identidad que todavía se celebra hoy: zapatos de cuero de alta calidad enraizados en la artesanía italiana.

«Cada zapato que hacemos es un reflejo de nuestra dedicación a la calidad y la innovación, y a través del tema de este año, queremos demostrar que Mario Minardi no es solo un legado, sino una base y el futuro es un escenario para innovar», dijo Handiman Ali, presidente presidente de Pt Mario Minardi Indonesia, citado de su declaración, sábado 3025.

En su camino, Mario Minardi todavía mantiene siluetas clásicas como Oxford, Derby y mocasines, que son su marca registrada. Sin embargo, por otro lado, también presentan una cara nueva con zapatillas de deporte de cuero, mocasines de gamuza, a zapatos formales ergonómicos que son más cómodos para estilos de vida dinámicos. Esta innovación se llevó a cabo sin dejar la identidad que se había adjunto desde el principio.

«Porque una marca, no solo vista desde la duración de su viaje, sino también por cuánto esfuerzo y su coraje para cambiar para seguir siendo relevantes, sin tener que eliminar la base principal», agregó Handiman.

Como parte de la celebración, Mario Minardi lanzó una trilogía de video narrativo que cuenta el viaje de esta marca desde el principio hasta la apertura de su primera tienda en Yakarta. La narración parecía ser un recordatorio de que un largo viaje no podía separarse del compromiso de continuar avanzando.

El compromiso también se realizó a través de la reapertura de la tienda de Mario Minardi en Lotte Shopping Avenue, Yakarta, el 26 de agosto de 2025. Se espera que la tienda sea un nuevo espacio para que los clientes sientan la combinación directa de tradiciones e innovaciones que han sido la base de Mario Minardi hasta ahora.