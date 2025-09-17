Mario López organizará 52º EMMYS DAYTIME EN ACCESS Hollywood Partnership

Mario López ha sido aprovechado para organizar los 52º Premios Anuales Daytime Emmy Awards, que tendrán lugar el 17 de octubre en el Auditorio Cívico de Pasadena. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión reveló la noticia el lunes, así como una asociación con el programa de noticias de entretenimiento sindicado «Access Hollywood”(Que alberga López) para resaltar el Emmy de día tanto antes como después de la ceremonia.

Como parte del pacto con «Access Hollywood», el programa contará con segmentos dedicados a los Emmy durante el día durante la semana del 13 de octubre, antes de la ceremonia. Luego, en el episodio del lunes 20 de octubre del programa, «Access» hará un resumen profundo de la ceremonia, incluida la cobertura de la alfombra roja, las reacciones ganadoras y otras imágenes.

Esto significa, sin embargo, que los Emmy del día no tienen un socio de transmisión en vivo este año, después de que CBS declinó extender su contrato más reciente de dos años con Natas para llevar el programa. CBS en realidad había corrido los Emmy del día en los últimos cinco años, desde 2020 hasta 2024; Pero de 2016 a 2019, Natas confió en las redes sociales para administrar el programa. Este año, los espectadores que desean ver el día de Emmy Live pueden hacerlo en la aplicación Emmys de Natas, así como en Watch.theemmys.tv.

«Estamos encantados de trabajar con ‘Access Hollywood’ y hacer que Mario López sea anfitrión de los Premios Emmy durante el día de este año», dijo el presidente/CEO de Natas, Adam Sharp, en un comunicado. «Como una figura querida en la televisión diurna, Mario aporta la combinación perfecta de energía, familiaridad y poder estelar al escenario».

Natas también anunció que un «número limitado» de boletos para la 52ª Ceremonia de Emmys diurna estaría disponible para la compra pública, a partir de $ 75 más tarifas (y a través de Ticketmaster). Esta es la primera vez que el público puede comprar boletos de Emmy durante 2018.

«Estamos emocionados de poder abrir las puertas a los fanáticos del día después de años de solicitudes para una audiencia en persona», agregó Sharp.

Natas también reveló a sus inducidos del círculo de oro y plata de 2025 para los Emmys durante el día, «reconocer a las personas que han hecho contribuciones duraderas a la televisión diurna … Son profesionales excepcionales que han realizado un servicio distinguido dentro de la industria de la televisión, estableciendo estándares para el logro, la mentoría, el liderazgo y los reconocimientos profesionales durante 50 o 25 años, respectivamente».

El ingreso del círculo de oro 2025 es la estrella del «Hospital General» Jane Elliott. 2025 Silver Circle inductees include director of photography Greg Barna, (“Travels with Darley,” “Bill Moyers – Close to Home”), casting director Judy Blye Wilson (“The Young and the Restless,” “All My Children”), host/EP Star Jones (“Divorce Court,” “The View”), performer Kate Linder (“The Young and the Restless”) and performer James Reynolds (“Days of our Vidas»).

«Nos sentimos honrados de celebrar los homenajeados de Gold and Silver Circle de este año: profesionales de televisión cuya dedicación y talento excepcional han dado forma al panorama de la narración diurna», dijo Sharp.

Los programas de honor de Emmys durante el día en categorías que incluyen dramas diurnos, programas de entrevistas, programación instructiva, alojamiento, programas culinarios y legales/tribunales. Nuevo este año son premios de la serie cultural culinaria, talento emergente en una serie dramática diurna y contenido regional en un género diurno. La presentadora saliente de «Inside Edition», Deborah Norville, recibirá el Premio de Les Lifetime Achievement.

El 52º EMMY diurno es producido por Natas Productions LLC. Adam Sharp y Lisa Armstrong son productores ejecutivos; Rachel Schwartz sirve como directora de los Premios Emmy durante el día.