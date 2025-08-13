Mario Gabelli demanda al NAI de Shari Redstone sobre el acuerdo de paramount-cielo

Inversionista multimillonario Mario Gabelli se ha quejado de que Paramount GlobalEl acuerdo de fusionar con Skydance Media fue un Mal trato para ex accionistas de Clase A de la compañía de medios por más de un año. Ahora su firma de inversión ha llevado oficialmente el asunto a los tribunales.

El miércoles, el GAMCO de Gabelli presentó una demanda en Delaware Chancery Court que busca el estado de acción de clase en nombre de los accionistas del Fondo Gabelli Value 25 y el Fondo de aproximadamente 750 por separado administrado por separado GAMCO Avisory Clienty Classing Global Clase A Acción antes del cierre de la merger de Paramount Global con Skydance el 7 de agosto de 2025. Según el sitio web de Delaware Chancery. no disponible para ver «.

La demanda busca daños monetarios no especificados por «la consideración de fusión injusta e inequitativa de que National Amusements, Inc. (‘NAI’) y sus afiliados recibieron versus la consideración recibida por los accionistas de Clase A que no sean NAI», dijo Gamco en un anuncio. Shari Redstone’s National Amusements Inc. había sido el accionista controlador de Paramount Global.

Un portavoz de NAI declinó hacer comentarios. Los representantes de Paramount no respondieron a una solicitud de comentarios.

GAMCO representa a los clientes que poseían alrededor del 12.5% de las acciones de votación de Clase A de Paramount Global. NAI poseía alrededor del 77% de las acciones de Clase A.

El año pasado, GAMCO realizó una solicitud de «libros y registros» a Paramount bajo la ley de corporaciones generales de Delaware. Según la firma de inversión, «Paramount produjo miles de documentos que no proporcionaron la transparencia que GAMCO necesitaba para evaluar la equidad de la transacción a todos los accionistas de la Clase A».

Según GAMCO, basado en documentos públicos y divulgaciones del Comité Especial de M&A de la Junta Global de Paramount Global (confirmando que «el Comité Especial no asignó valor a los activos que no son de Paramada de NAI»), «Parece que NAI recibió más de $ 60/Acción por sus acciones de Clase A, mientras que GAMCO y otros accionistas similares recibieron un mero $ 23/acciones».

«Gamco tiene la obligación de seguir este caso en nombre de sus clientes», dijo Christopher Marangi, co-director de inversiones de Gamco en un comunicado. «Gamco expresó sus inquietudes al principio del proceso y le pidió al mínimo una mayor transparencia con respecto a lo que NAI estaba recibiendo por sus idénticas acciones de votación en el paramount. Gamco también solicitó, como es habitual en estos tipos de transacciones de control, que la fusión se puso a una votación de los accionistas minoritarios. Estas preocupaciones se ignoraron y, sin la capacidad de continuar con las acciones de votación en la nueva paramunta, la participación de Gamco, que se enciende por cajas. Mire a los tribunales para rectificar la situación «.

El 7 de julio de 2024, Redstone Se aseguró un acuerdo para vender a Nai a Skydance-Redbird, que luego se fusionaría en Paramount con Skydance. En un entrevistarse con Variedad El año pasado, después del anuncio del acuerdo de Paramount-Skydance-Nai, Gabelli elogió a los equipos de paruelo y supremo por «un trabajo fantástico» en detallar cómo la compañía combinada podría lograr sinergias en la producción de contenido y la distribución global y a través de posibles empresas conjuntas de transmisión, pero Gabelli dijo que necesitaba más transparencia sobre el acuerdo y específicamente el valor de la venta de NAI.

Con el cierre del capital Paramount-Nai-Skydance-Redbird, los accionistas de NAI recibieron $ 1.75 mil millones y la suposición de la deuda de NAI (por un valor empresarial total de $ 2.4 mil millones). Alrededor de $ 6 mil millones del dinero para financiar el acuerdo provino de la familia Ellison (es decir, el fundador de Oracle Larry Ellison) y alrededor de $ 2 mil millones provienen de Redbird.

Según una presentación de Paramount en la SEC, los términos del acuerdo de Skydance proporcionan a Redstone y otros accionistas de NAI «ciertos derechos de indemnización» relacionados con la venta limitada a un máximo de $ 200 millones. Eso reemplazó a los acuerdos de indemnización anteriores que estaban en su lugar que habían proporcionado la «indemnización sin límites» de los accionistas de NAI «por pérdidas incurridas en relación con su estado como controlador de NAI y, en el caso de la Sra. Redstone, Paramount, en cualquier litigio relacionado con las transacciones o la transacción NAI», según la presentación.