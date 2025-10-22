Mario G. Si elige Palu como primer escenario, vete a casa, estrenado a finales de octubre de 2025

MartilloVIVA – Cantante y escritor con Mario G. Klau, de Maumere, Nusa Tenggara Oriental, vuelve a calentar la industria música Patria con su último trabajo. El sencillo titulado ‘Pulanglah’ está entrando ahora en las etapas finales de producción con el sello Wecord Evermore Indonesia, prometiendo una sensación de fácil escucha envuelta en las fuertes emociones que son la marca registrada del músico.

Aunque su lanzamiento oficial recién está programado para el 31 de octubre de 2025, Mario G. Klau ha preparado una sorpresa especial para sus fans. Interpretará la canción Pulanglah por primera vez en vivo en Palu, Sulawesi Central. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

Esta actuación especial es parte del concierto Slowest Tengah Creative Works, que se llevará a cabo el 17 de octubre de 2025 en Palu Grand Mall.

Mario G. Klau expresó su entusiasmo por esta oportunidad. Destacó que esta primera aparición estaba especialmente dedicada a sus fieles oyentes de Palu.

«Sí, Mario cantará en el estreno del último single de Mario, titulado Pulanglah di Palu. Esto es especial para todos los amigos que están allí», dijo con entusiasmo, citando su declaración del miércoles 22 de octubre de 2025.

Se prevé que la canción Pulanglah logrará hacer sentir a los oyentes, al igual que los trabajos anteriores de Mario. El tema es muy identificable y cercano a las historias de amor de muchas personas.

Mario G. Klau explicó que la canción Pulanglah nació de una reflexión sobre experiencias universales de distancia, pérdida y profundo anhelo. La principal inspiración para esta canción provino de la plataforma digital, a saber, TikTok.

«Esta canción surgió gracias al cebo del contenido de TikTok sobre parejas que se aman pero que tienen que estar lejos. Luego la desarrollé en una historia sobre una relación que terminó, pero uno de ellos no puede terminarla y todavía espera que su pareja regrese», explicó Mario.

A partir de este contenido viral, Mario desarrolló la historia de alguien que aún se encuentra atrapado en hermosos recuerdos del pasado. La esperanza de que su ex amante pueda «volver a casa» para reiniciar la relación que ha terminado es la esencia de la letra de Pulanglah.

A través de este sencillo, Mario G. Klau demuestra una vez más su capacidad para escribir letras con auténtica profundidad emocional. A través de Pulanglah, quiere enfatizar su identidad musical como cantante que siempre toca los corazones a través de la honestidad y la simplicidad de las letras, recordando a los oyentes que el amor no siempre termina con el fin de una relación.