Marinus Gea destaca que los criterios ESG no son una carga, sino una fuente de valor para la empresa

Jacarta – Miembro de la RPD RI de la Fracción PDI-P (PDIP) evalúa el tema ambiente que está surgiendo cada vez más ha cambiado la forma en que el mundo empresarial ve el valor compañía.

El valor corporativo ya no está determinado únicamente por el desempeño financiero, sino también por el compromiso de la empresa de mantener la sostenibilidad ambiental y responder a las demandas de las partes interesadas.

Así lo transmitió Marinus Gea en la sesión de promoción del Programa de Doctorado en Ciencias de la Gestión de la Universidad de Sumatra del Norte (USU) hace algún tiempo.

Marinus Gea defendió en sesión abierta su tesis titulada «La influencia de la presión de las partes interesadas y la gobernanza verde en el valor de la empresa al mediar en el compromiso de sostenibilidad y la garantía del informe de sostenibilidad en la Bolsa de Valores de Indonesia.”

Esta investigación destaca un cambio significativo en la formación de valor corporativo en Indonesia a medida que aumenta la atención a las cuestiones ambientales y de sostenibilidad.

Marinus Gea explicó que en los últimos años, la volatilidad del mercado, los cambios en la política gubernamental y la creciente conciencia pública sobre las cuestiones medioambientales han hecho que el valor de las empresas ya no pueda medirse únicamente a partir de indicadores financieros.

«El valor de una empresa hoy ya no está determinado sólo por la rentabilidad, sino también por cómo la empresa gestiona los impactos ambientales y sociales de sus actividades comerciales», afirmó Marinus Gea, citado el lunes 12 de enero de 2026.

Destacó una serie de casos de daños ambientales relacionados con actividades empresariales, que no sólo provocaron reacciones públicas generalizadas, sino que también tuvieron un impacto directo en la política gubernamental, incluida la revocación de permisos comerciales.

Marinus también se refirió a la catástrofe de las inundaciones en Sumatra, que, según él, era inseparable de las prácticas de deforestación por parte de actores irresponsables, incluidas empresas cuyas actividades comerciales estaban directamente relacionadas con la explotación de recursos naturales.

Indirectamente, Marinus enfatizó que la práctica era débil. gobernanza verde y bajo compromiso de sostenibilidad puede reducir la legitimidad de la empresa, aumentar el riesgo operativo y erosionar el valor de la empresa ante los ojos de los inversores y el público.

Sin embargo, cree que las evaluaciones del valor de las empresas en Indonesia todavía están dominadas por indicadores financieros a corto plazo. Aspectos de sostenibilidad y Ambiental, Social y Gobernanza (ASG) A menudo todavía se percibe como una carga, no como una fuente de creación de valor.