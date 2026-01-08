Marineros firmarán a tercera base slugging en acuerdo de ligas menores

Según se informa, el Marineros de Seattle se están reuniendo con una cara familiar, pero puede que no sea la que muchos fanáticos esperan. De acuerdo a Aram Leighton de Just Baseballjugador de cuadro patricio sabiduría y los Marineros acordaron un contrato de ligas menores. Uno que incluye una invitación a los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas.

Wisdom, que ahora tiene 34 años, no es ajena a la organización. Anteriormente firmó con Seattle en noviembre de 2019, aunque su paso por el club fue breve. Después de la temporada 2020 acortada, Wisdom fue lanzado en agosto de ese año. Nunca apareció en un juego para los Marineros.

¿Quién es Patricio Sabiduría?

un ex selección de primera ronda en 2012 por el Cardenales de San LuisWisdom pasó varios años yendo de una organización a otra. Posteriormente jugó para el Rangers de Texas y, más notablemente, el Cachorros de Chicago.

La sabiduría más tramo productivo Llegó con Chicago de 2021 a 2023. Su enfoque en el plato a menudo era de todo o nada. Conectó al menos 23 jonrones en cada una de esas tres temporadas, estableciéndose como una legítima amenaza de poder. La desventaja fue el swing y el fallo, ya que La sabiduría tachada en al menos el 34% de sus apariciones en el plato cada año durante ese tiempo.

En total, Wisdom lanzó 76 jonrones en 1,211 apariciones en el plato. entre 2021 y 2023 mientras que logró un considerable 36,9%. Esa producción resultó en una línea de .214/.298/.473. A pesar de un bajo promedio de bateo y una elevada tasa de ponches, Wisdom terminó la carrera de tres años con un wRC+ de 111.

En 2024, La sabiduría se vio principalmente en el banco. En 174 apariciones en el plato, tuvo problemas, registrando una línea de .171/.237/.392 y sin poder regresar al poder anterior.

Wisdom pasó la temporada 2025 con el Kia tigres en el Organización Coreana de Béisbol. Mientras estuvo allí, mostró señales prometedoras. Conectó 35 jonrones y terminó con una línea de .236/.321/.535 y un wRC+ de 126. señalando un regreso a la forma en el plato. Defensivamente, Wisdom dividió la mayor parte de su tiempo entre la primera y la tercera base.

Lo que la sabiduría podría hacer por los Marineros

Con tercera base aún inestable De cara al entrenamiento de primavera, el desempeño de Wisdom podría determinar si se gana un lugar en la plantilla de los Marineros.

Seattle tiene varias opciones internas y externas en la esquina caliente, pero ninguna ha sido firmemente fijada. Eugenio Suárez sigue siendo agente libre a pesar rumores en curso de un posible reencuentro, mientras El mejor prospecto, Colt Emerson. Se ha tenido en cuenta el nombre. Sin embargo, es probable que el joven de 20 años necesite más tiempo antes de llegar a las grandes ligas.

Ben Williamson también sigue siendo una opción interna Después de hacer su debut en la MLB, pero con experiencia limitada en las Grandes Ligas en la tercera base, la posición aún carece de una presencia sólida. Como resultado, Seattle podría estar buscando reforzar la esquina caliente con experiencia adicional en lugar de depender únicamente de jugadores jóvenes.

Más allá de la tercera base, Wisdom también podría encajar como diestro bateador designado. En ese rol, proporcionaría cobertura de pelotón contra los lanzadores zurdos y agregaría la profundidad de poder que tanto se necesita. Su presencia podría ayudar a equilibrar una alineación que incluye múltiples bateadores zurdos.

En última instancia, fichar a Wisdom es una medida de bajo riesgo para Seattle. Uno que potencialmente podría dar resultados tanto a la ofensiva como a la defensiva si recupera la forma que mostró al principio de su carrera.