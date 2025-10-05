Marina india para comisionar el segundo ASW, Androth, el 6 de octubre







El Marina india está programado para encargar a Androth, la segunda manualidad de agua poco profunda de la guerra antisubmarina (ASW-SWC), en una ceremonia especial el 6 de octubre de 2025 en el astillero naval en Visakhapatnam, dijo el domingo un comunicado oficial.

El evento estará dirigido por el Vicealmirante Rajesh Pendharkar, el oficial de la bandera al mando en jefe del Comando Naval del Este, dijo.

La declaración se dice además que Androth ha sido construido por constructores navales e ingenieros de Garden Reach e Ingenieros en Kolkata y que es un gran paso adelante en los esfuerzos de la India para construir su propio equipo de defensa.

El barco es más del 80 por ciento realizado en India, lo que muestra un fuerte progreso hacia la autosuficiencia en defensaTambién conocido como Aatmanirbharta, dijo.

Este nuevo barco impulsará la capacidad de la Armada de la India para rastrear y combatir los submarinos enemigos, especialmente en aguas poco profundas y costeras. También se suma al enfoque de la Armada en usar nuevas tecnologías y fortalecer las soluciones hechas en la India.

La adición de Androth sigue la reciente inducción de otros barcos modernos como Arnala, Nistar, Udaygiri y Nilgiri. Todos estos buques muestran el crecimiento equilibrado de la Armada en todo tipo de operaciones navales y destacan la fuerte industria de construcción naval de la India.

Con Androth, el Marina de guerra continúa avanzando en sus objetivos de indigenización, innovación y mayor capacidad de defensa en el mar, según el comunicado.





Fuente