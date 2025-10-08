Marido en Tasikmalaya persiguió a su esposa, molestó a la víctima para que jugara tiktok y la tentó

TasikmalayaVIVA – Captura policial del Tasikmalaya Resort marido La persecución de su esposa sufrió graves heridas en el distrito de Taraju, Tasikmalaya Regency, Java Occidental por estar molesta y celosa de las víctimas que a menudo juegan en las redes sociales (redes sociales).

«El motivo son los celos, a la víctima le gusta jugar. tik tok-an, hay muchos que son tentadores. Bueno, él estaba molesto y luego su esposa «, dijo la unidad de investigación criminal de la policía de KBO Tasikmalaya, Agus Yusuf Suryana, en Tasikmalaya el miércoles.

Dijo que el caso de violencia doméstica (violencia doméstica) aún se encuentra y que ahora su caso se debe a los celos del esposo de iniciales en (28) contra su esposa An (27), quien a menudo jugaba Tiktok en las redes sociales y, a menudo, tentado por sus amigos de las redes sociales.

El perpetrador, dijo Agus, llevó a cabo la persecución de esposa En Ciasta Village, Pagerelam Village, Distrito de Taraju el 29 de septiembre de 2025, lo que provocó que la víctima sufriera una incisión por objetos punzantes en varias partes del cuerpo.

Agus dijo que el reconocimiento del sospechoso no sólo es un problema que a menudo juega tiktok, sino que hasta ahora su esposa siempre pide el divorcio, lo que hace que el sospechoso se moleste aún más, lo que lleva a la persecución.

«Su esposa le pidió el divorcio, por lo que él estaba más convencido de que su esposa tenía una aventura, porque no podía soportar el trato tan duro», dijo.

Dijo que el caso está actualmente a cargo de la Unidad de Protección Infantil de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Tasikmalaya para ser sometido a más procedimientos legales.

Además de arrestar al sospechoso, dijo, la policía también confiscó pruebas en forma de teléfonos móviles, motocicletas y navajas utilizadas por los perpetradores para perseguir a la víctima.

Como resultado de sus acciones, el sospechoso ahora debe languidecer en la comisaría de policía de Tasikmalaya y acusado del artículo 44 de la Ley número 23 de 2004 de la República de Indonesia sobre violencia doméstica con la amenaza de cinco años de prisión. (Hormiga)