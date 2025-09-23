Marido Bakar esposa hasta la muerte en Cakung porque no fue hecho fideos instantáneos

Yakarta, Viva – Casos de violencia doméstica (KDRT) en Kampung Pulo Ginger RT 06 RW 05 Jatinegara Village, distrito de Cakung, East Yakarta se convirtió en una tragedia de un asesinato atroz.

Un hombre con las iniciales Ma (29) tiene el corazón para salpicar a su tiner y quemar a su esposa, SN (33), después de un problema trivial. Este incidente fue reportado al Spkt de la Policía Metro de East Yakarta el jueves 18 de septiembre de 2025.

Esta acción brutal también arrastró a la madre biológica de la víctima, iniciales M, que también era la madre en la ley de los perpetradores. M también es perseguido hasta lesiones graves.



La ilustración se quema viva.

Kanit de la Unidad de Policía y Protección Infantil de East Jakarta (PPA), AKP Sri Yatmini, explicó que la cronología del caso comenzó cuando el perpetrador (cantó marido) Solicite comida instantánea de fideos por Sang esposa (víctima).

«Inicialmente, el sospechoso le pidió a su esposa que hiciera fideos. Pero debido a que no se hizo de inmediato y la víctima jugó un teléfono celular, hubo una disputa», dijo Sri Yatmini.

Después de las finales disputas, y debido a que el esposo a menudo hizo violencia doméstica, la esposa finalmente corrió a la habitación de su madre. Con la intención, para que su esposo no se atreviera a hacer violencia doméstica.

«La víctima corrió hacia la habitación de su madre, pero el autor realmente siguió y trajo a un Tiner en una botella de plástico. El sospechoso vertió el Tiner en la cara de la víctima, luego encendió el partido y lo quemó. Como resultado, la víctima resultó herida bakar Peor en la cara, el cuello y el pecho «, explicó Sri Yatmini.

Cuando los perpetradores tomaron una botella de Tiner, antes de que la víctima le preguntara a su esposo.

«¿Qué estás haciendo?» La víctima le dijo al perpetrador antes de ser regada en un Tiner.

Sin detenerse allí, los perpetradores también perseguían a su madre, que en este caso estaba en medio de intervenir la disputa de los perpetradores y víctimas.

«La suegra de la víctima también fue perseguida, golpeada, pisoteada hasta que sufrió contusiones en la cara y el cuerpo. Actualmente todavía se trata intensamente en el hospital», agregó Sri Yatmini.

Después de quemar a su esposa, los perpetradores en realidad dramatizaron la situación. Cuando su esposa estaba en llamas, el autor había gritado fuera de su casa, como si hubiera un incendio, para burlar a los residentes.

Sin embargo, en ese momento la víctima todavía tenía tiempo para gritar que fue quemado por su esposo.

«Cuando el sospechoso quemó a la víctima, parecía gritarle a los residentes que había un incendio, había un incendio. Sin embargo, no fue detenido allí, ya fuimos capaces en este caso, no era un incendio. En ese momento la víctima en este caso su esposa aún podía hablar de que su esposo lo había quemado», explicó Sri Yatmini.

Después de hacer sus acciones, Ma escapó y se escondió en los arbustos alrededor de la escena, antes de que finalmente fuera arrestado el 20 de septiembre de 2025.

Sri Yatmini afirmó que los perpetradores también estaban consumiendo drogas cuando se arrestaban.

«Así es, en el momento del arresto en cuestión era consumir narcóticos en el baño. Por esta razón, investigaremos más a fondo el caso de narcóticos con los narcóticos sábados», explicó.

Mientras tanto, las víctimas de SN habían recibido un tratamiento intensivo en el hospital, pero el domingo 21 de septiembre a las 07.30 WIB, la víctima fue declarada muerta.

El cuerpo fue llevado al Hospital de Policía de Kramat Jati para la autopsia.

Con la muerte de la víctima, la policía atrapó a la Corte Suprema con un artículo en capas: Artículo 44 Párrafo 2 y 3 de la Ley PKDRT, Artículo 340 del Código Penal sobre el asesinato planificado y el Artículo 351 párrafo 2 y 3 del Código Penal.

La amenaza de una sentencia máxima de muerte o cadena perpetua.

«Según el testimonio de los testigos, el sospechoso a menudo llevaba a cabo violencia doméstica contra su esposa. Pero lo más severo fue el momento de este incidente. Esperamos que el proceso legal se ejecute por completo y la víctima obtenga justicia», concluyó Sri Yatmini.

Mientras tanto, la madre de la víctima todavía está en tratamiento médico y recibió asistencia psicológica.

La policía también se está preparando casa segura Si más tarde, la víctima no tiene un lugar para vivir después de ser dado de alta del hospital.

TVONENEWS/RIKA PANGESTI