Marianne Faithfull recibe la última palabra

En su autobiografía, Keith Richards describió «a medida que las lágrimas pasan», una balada desarmadoramente simple que él y Mick Jagger compusieron bajo coacción, como «una terrible pieza de callos». Puedes ver por qué, dado el potencial de exagerar exagerado en su melodía de estilo Lullaby y letras sobre niños que juegan y lágrimas. Pero todo está en la entrega, y como se registra originalmente por un joven de 17 años Marianne fielEl sentimentalismo se vuelve hacia Stark, tembloroso. Su voz tuvo ese efecto, de profundizar y angustiando palabras ordinarias, ya sea en su forma adolescente pura y fluida o en la arena y con el raspador de adicción, se convirtió en a medida que envejecía. Y todavía lo tiene, tanto sinceramente y finalmente, magníficamente, cantando solo meses antes de su muerte, en «Inglés chapurreado» Iain Forsyth y Jane PollardEl devoto documental homenaje al cantante y compositor británico iconoclasta.

Cualquier persona familiarizada con el cine de Forsyth y Pollard, incluido el retrato de Nick Cave de 2014, nominado a BAFTA, «20,000 Days on Earth» y el musical apenas categorizable del año pasado «The Extraordinary Miss Flower», sabrá no esperar un documento de rock de emisión estándar de «inglés roto», que la competencia en Venecia antes de viajar al mercado de Toronto. Después de un montaje introductorio engañosamente convencional de imágenes de Newsreel, rastreando a Faithfull de su llegada etérea como cantante popular en la década de 1960 a su supuesta caída en la próxima década a su regreso, la película establece su puesto fuera de lo común. Tilda SwintonNo menos, se introduce como el gerente austeros del Ministerio de Not Forgetting, una institución imaginada proporcionada con sombras, polvo y accesorios analógicos de la oficina, y nombra a Faithfull como su primer proyecto de investigación.

«Lo que buscamos son recuerdos, lo que esperamos es resonancia», dice el gerente, más o menos resume los objetivos de cada doctorker que arrastran los archivos a medida que encuentran la forma de su película. Ella está instruyendo a su diputado ansioso George MackayMientras se prepara para interrogar a Faithfull sobre su vida y su carrera, una configuración ficticia artificial para lo que equivale a una entrevista inesperadamente combinada de celebridades contra la celebridad, que es aún más sorprendente por cuán inmediatamente y palpablemente el joven actor y el músico septuagenario se apagaron. En el personaje o de otro tipo, Mackay demuestra un entrevistador cálidamente solidario y un oyente generoso, y los reflejos sin control, a menudo muy divertidos, saca de la fiel sobre sí misma y las veces que se ha movido son el activo más rico de la película.

Faithfull ciertamente recuerda una era en la que no fue tratada tan amablemente en las entrevistas. El material de archivo bien seleccionado muestra la misoginia descarada que coloreó cómo se le hablaba y se habló durante gran parte de su carrera. La propia Faithfull se vuelve hacia la copia promocional de ojos húmedos e infantilizantes encargados por el sello discográfico de su álbum debut de 1965: «El cabello rubio ángel girando en el viento», lee, apenas suprimiendo un resoplido. «Bueno, eso es una mierda».

Tal prosa púrpura es más complementaria, al menos, que los titulares de los tabloides que inspiró cuando se cayó con los Rolling Stones y la escena del rock acompañante, que le presentó como poco más que una groupie supersexed, desprovista de agencia y talento, y explotó la imagen ampliamente circulada de su desnudez en una folla durante una lucha contra una lucha contra la propiedad de Richards. One Choice Montage, cortado por el editor Luke Clayton Thompson a una espuma de furia intensificada, muestra una procesión de anfitriones en su mayoría masculinos de los anfitriones de espectáculos masculinos con faithfull sobre sus asuntos y su consumo de drogas. Ella lo mira con un encogimiento de hombros: «A pesar de todas estas personas estúpidas y sus estúpidas preguntas, he tenido una vida encantadora, así que jódales».

Ella no siempre es tan recalcitrante, y puede ser sin rodeos sobre sus errores y su larga batalla contra el abuso de sustancias, describiendo conmovedoramente la adicción como «sacar toda tu ira sobre ti mismo». Cuando Mackay observa que por lo que ha pasado habría roto a muchas personas, se resiste a la auto-mitología: «Bueno, tal vez me rompió», responde.

Su franqueza y falta de pretensión como entrevistador pueden hacer que algunos de los dispositivos de la película fuera de esta conversación central se vean un poco afectados y superficiales en comparación. Un «debate» feminista sobre el legado de Faithfull, moderado por la DJ británica Edith Bowman y la cineasta Sophie Fiennes, equivale a poco más que una mesa redonda, merecida pero no especialmente analítica, con participantes como el actor Sienna Guillory y el músico Natasha Khan entre los que ofrecen valentinos personales a la leyenda. Del mismo modo, el Ministerio de No Forgetting Framework, a pesar de su atmosférica inicial de Kafkaesque, es poco más que una distracción formal, no especialmente adaptada al tema de la película temática o estilísticamente.

Lo que demora más tiempo del «inglés roto», a pesar de su alegría y ambición, son los elementos de carne y potatos de cualquier documental de buena música: no solo la presencia de tachuela de Faithfull como entrevistado, sino una gran cantidad de vívidas actuaciones musicales tanto de archivo como contemporáneas. En el último frente, un equipo as de músicos, incluidos los compositores no relacionados Rob Ellis y Warren Ellis, acompañan varias reinterpretaciones hábilmente elegidas de pistas fieles clave: Beth Orton suena exquisitamente destrozada en «a medida que avanzan las lágrimas», mientras que Courtney Love es compelentemente abrasivo y marcado en «Times Square».

Sin embargo, ninguno puede superar una actuación climática y devastadora de la propia fiel, escasamente respaldada por Warren Ellis y Nick Cave, en «malentendiendo», una canción de su álbum de 2018 «Capacidad negativa», su voz a la vez acariciando y agrietando letras como «Los errores son valiosos/malentendidos, el peor/juego no jugaré, una cursiva». Faithfull murió en enero de este año, mientras que la película todavía estaba en producción; La actuación no estaba destinada a ser la última registrada. Conociendo su significado accidental, Forsyth y Pollard terminan con sensatez de la película allí, no entregar lo que acabamos de ver en los adornos ficticios. Faithfull recibe la última palabra en «inglés roto», y el último silencio también.