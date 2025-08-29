Marianne Faithfull Doc ‘Inglés roto’ adquirido por Italia I I Wonder

Compañía de distribución italiana Me pregunto fotos ha adquirido derechos al «inglés roto» con destino a Venecia, un retrato del difunto Marianne fiel Dirigido por los nominados de BAFTA Iain Forsyth y Jane Pollard («20,000 días en la Tierra»).

«Broken English» está programado para el estreno mundial en la sección fuera de la competencia en el Festival de Cine de Venecia el 30 de agosto. Outfit de ventas y finanzas Global Constellation maneja las ventas internacionales, con los medios de comunicación cinéticos que representan los derechos de América del Norte.

Filmado en los últimos años de la vida de Faithfull, y con su última actuación grabada, «Broken English» captura al cantante y compositor, poeta y actor en momentos raros y sin vigilancia mientras reflexiona sobre el arte, la supervivencia y el legado.

Con un elenco dirigido por Tilda Swinton y George Mackay, la película sigue a la pareja mientras asume los roles de los investigadores en el marco del Ministerio de No olvidar, «una construcción poética encubierta comprometida a rescatar la memoria cultural del olvido». Faithfull se convierte en su primer «sujeto», presentado a través de un tapiz de entrevistas, imágenes de archivo y paisajes sonoros.

Un pararrayos para la fama, el escándalo y la reinvención, Faithfull era más que una musa. Ella era la cara de una generación y la voz que la cortó. Vilificada por la prensa, subestimada por la industria, soportó la angustia y la adicción, pero nunca perdió su ventaja, o su comprensión de la verdad, liberando más de 35 álbumes mientras se reinventaba constantemente.

Andrea Romeo de I Wonder Pictures dijo: «Iain y Jane han creado un viaje cinematográfico verdaderamente único, uno que nos acerca más a la comprensión de quién fue Marianne Faithfull, y por qué se destaca como una de las artistas más profundas del siglo XX, hombro con el hombro con las contrapartes masculinas que celebramos tan fácilmente».

Además de la actuación final de Faithfull, «Broken English» muestra las contribuciones de sus amigos y colaboradores de toda la vida, incluidos Nick Cave, Warren Ellis, Courtney Love, Suki Waterhouse, Beth Orton y Jehnny Beth.

El elenco adicional incluye a Zawe Ashton, Calvin Demba y Sophia Di Martino.

«Broken English» es producido por Beth Earl de Rustic Canyon Pictures. Los productores ejecutivos de la película incluyen a Thomas Benski, Marisa Clifford, Isabel Davies y Tim O’Shea para Magna Studios, Marc Robinson para Globe Originals, Julia Xu para el entretenimiento de preguntas y respuestas, y Victoria Steventon.

Las imágenes de hierro frío están a bordo con Miranda Bailey y Julia Stier, la producción ejecutiva. Oliver Hsu, Jennifer Lin, Cristina Ljungberg, Tien-Tsung MA, Stuart Souter y Alvin Wang son productores co-ejecutivos. Liam Coutts y Laura Rees están coproduciendo. Kate Griffiths, Mike Griffiths y Tess McNally-Watson son los productores de archivos en el proyecto.