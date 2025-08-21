Mariah Carey recibirá el Premio Video Vanguard de VMA, actuar en el programa

Mariah Carey será el ganador 2025 del Premio Video Vanguard, otorgado anualmente como parte de la MTV Video Music Awards. El cantante también actuará en la transmisión del 7 de septiembre, que se transmitirá en CBS por primera vez.

Los productores prometen un «popurrí de su carrera en el espectáculo de sus mayores éxitos» como parte del show de tres horas.

La destinataria/intérprete de Vanguard Vanguard del año pasado fue Katy Perry. El premio ha tenido un sesgo de diva-pesado en los últimos años, con ganadores en los últimos años que también incluyen Shakira, Nicki Minaj, Missy Elliott, Jennifer López, Pink y Rihanna. La última vez que el Premio Video Vanguard fue para un artista masculino fue cuando Kanye West lo recogió en 2015.

No es sorprendente, al igual que Perry lo hizo el año pasado, Carey tiene un álbum para promover que se debe poco después de la transmisión: «Aquí para todo», que saldrá el 26 de septiembre en el sello Gamma. Carey lanzó el primer sencillo del proyecto, «Type Dangerous», en junio, una canción que está a la altura del mejor R&B en este año VMA.

Los productores están promocionando que esta será la primera vez que Carey actuó en la etapa de VMA en 20 años, cuando hizo un popurrí para promocionar su entonces nuevo álbum «The Emancipation of Mimi». También es de destacar que le entregó este mismo premio a LL Cool J en 1997, lo que significa que habrá una especie de reunión, ya que el rapero veterano será el anfitrión del programa este año.

Otros artistas que han sido anunciados para el programa incluyen a Sabrina Carpenter, Ricky Martin (que recibirá el primer premio de icono latino de los VMA), Busta Rhymes, J Balvin, Alex Warren y Sombr.

Los VMA se transmitirán en todas las zonas de todas las horas en CBS y MTV, así como transmitir en vivo en Paramount+, a las 8 pm ET/5 PT el 7 de septiembre desde UBS Arena de Nueva York.

El espectáculo de 2025 está siendo producido por Gunpowder & Sky, con Bruce Gillmer, guarida del cofundador de los ladrones Jesse Ignjatovic y Barb Bialkowski como productores ejecutivos de la transmisión. Alicia Portugal es co-productora ejecutiva; Jackie Barba es ejecutiva a cargo de la producción; Wendy Plaut es ejecutiva a cargo del talento de celebridades; y Lisa Lauricella es ejecutiva a cargo del talento musical.