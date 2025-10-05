Mariah Carey con éxito Obati Rindu Fans indonesios en su voz aguda

Sentul, Viva – El ambiente del Centro de Convenciones Internacionales Sentul (SICC) se convirtió de repente en un mar de nostalgia el sábado 4 de octubre de 2025. Miles de fanáticos se derramaron para dar la bienvenida a la presencia de la diva mundial, Mariah Careyquien volvió a sostener concierto El espectacular se titula The Celebration of Mimi.

Este concierto se convirtió en parte de la serie Mariah International Tour este año y se convirtió en el tercer encuentro con los fanáticos del país, después de haber aparecido en Charmbracelet World Tour en 2004 y Borobudur Symphony en 2018. Desplácese para conocer la emoción, ¡vamos!

El programa comienza con una impresionante apariencia audio visual que presenta las carreras de Mariah a través de la portada de la portada de sus álbumes desde principios de la década de 1990 hasta ahora. Cuando las luces del escenario se atenúan lentamente y se escuchó la primera introducción de la canción, la audiencia aplaudió inmediatamente.

Mariah apareció con un vestido negro corto e inmediatamente comenzó a través de la canción «Type Dangerous», un sencillo de su último álbum, Here For It All. Esta canción es cada vez más especial porque el video clip acaba de ser nombrado el mejor video de R&B en los MTV Video Music Awards 2025 el 14 de septiembre de 2025.

A lo largo de la apariencia de 90 minutos, la audiencia fue tratada con una etapa típica glamorosa pero de energía completa del escenario. La voz aguda y la legendaria técnica de notas de silbato vibraron con éxito la habitación, especialmente cuando traen canciones clásicas como emociones y visión del amor. Los vítores y los largos aplausos de los fanáticos, conocidos como Lambily, continuaron haciendo eco desde el principio hasta el final del concierto.

Entre su aparición, Mariah cambió el disfraz tres veces, cada uno marcó el tema de cambio de concierto. Después de usar ropa negra al principio, regresó al escenario con un vestido púrpura brillante en la segunda sesión, cantando una hilera de éxitos como Hero, sin ti, Big Energy, soy esa chica, y siempre soy mi bebé.

La tercera sesión se convirtió en un momento especial para que Mariah introduzca su último trabajo.

«Ahora tengo un nuevo álbum titulado Here It All. Traeré una canción del álbum», dijo desde el escenario, según lo monitoreado VIVA.