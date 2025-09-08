Mariah Carey acepta el premio Vanguard de Ariana Grande en MTV VMA

Mariah Carey adornaba la etapa de VMA MTV el domingo para aceptar el Premio Video Vanguard de Ariana Grande, pronunciando un discurso y dando una presentación de canciones que abarca su carrera, incluidas «Honey», «We Belet Together» y «Fantasy (Remix)».

Grande presentó la actuación de Carey, describiendo sus muchos talentos y el impacto que le queda en la música. «Como vocalista, solo hay una reina y esa es Mariah», dijo Grande. “Ella no conoce límites con su icónica gama de cinco octavas y ha dejado un impacto irrevocable en la historia de la música con su tono, técnica y sonido. Sus videos musicales se han convertido en el libro de jugadas pop, dándonos todo, desde alter egos hasta arrastrar a los hombres y cientos de looks icónicos. Mariah Carey es un talento y artista singular «.

Carey luego subió al escenario para interpretar canciones de su extenso catálogo, volviendo a visitar los tratamientos y miradas de sus videos musicales. Comenzó en el dormitorio con su nuevo sencillo «Sugar Sweet», vestida con pijama y flanqueada por dos bailarines de respaldo. Ella puso el estado de ánimo con su icónico remix de «fantasía» antes de convertirse en una mashup de «miel» y «desamor», es decir, antes de que su alter ego Bianca apareciera y Carey la reduzca a su tamaño. Luego vino «obsesionado», «es así» y «pertenecemos juntos», que limitó la actuación.

Grande luego le presentó el premio, que condujo al discurso de Carey. «Este momento es muy pesado», dijo. «No puedo creer que esté recibiendo mi primer VMA esta noche. Solo tengo una pregunta: ¿qué en la colina de Sam estabas esperando? Estoy bromeando, te amo MTV, esto es increíble».

Temprano en la noche, Carey se llevó a casa el Premio VMA por «Type Dangerous», que ganó al Mejor R&B. El momento del Premio Video Vanguard no podría ser mejor para Carey, quien actualmente se está preparando para el lanzamiento de su nuevo álbum «Here For It All» el 26 de septiembre. Hasta ahora, lanzó un par de singles: «Type Dangerous» y «Sugar Sweet» con Kehlani y Shenseea, y reveló la lista de canciones para el álbum para el álbum adicional, las características adicionales de Anderson .Paak y los Sisters Clark. Las canciones programadas para el set incluyen «Confetti Champagne», «In Your Feelings» y «Mi», que abre el disco.

«Type Dangerous» inicialmente cayó a principios de junio y fue coescrito y coproducido por .paak, quien se rumorea que servirá como productor ejecutivo en el proyecto. Han pasado siete años desde que Carey dejó caer «Precaución» de 2018, que presentó una variedad de colaboradores que incluyen mostaza, Skrillex, No ID y Timbaland.

Desde entonces, Carey ha firmado con Gamma, el sello independiente lanzado en 2023 por el ejecutivo musical Larry Jackson. Forbes informó que La Reid producirá «aquí para todo» bajo su nueva compañía Mega.

«Es un momento que cambia el juego porque es una de nuestras estrellas principales que ha tomado la decisión de unir fuerzas con una compañía independiente y autónoma que no está asociada con ninguna de las principales etiquetas», dijo Reid. «Es un cambio de juego tanto para Gamma como para Mariah».