Maria Zuckerman firma un acuerdo de primera vista con Fox Entertainment

María Zuckerman ha establecido un acuerdo de producción de primera vista con Zorro estudios de entretenimiento, Variedad ha aprendido.

Según el acuerdo, Zuckerman desarrollará series y películas con guión, así como proyectos de no ficción, incluidos documentales y series limitadas y en curso.

«Maria es una de las fuerzas creativas más dinámicas de la industria: una productora con visión, disciplina, instintos impecables y las profundas relaciones de talento necesarias para dar vida a historias excepcionales», dijo Hannah Pillemer, directora de guión de Fox Entertainment Studios. «Tiene un historial notable en la identificación de grandes narradores y la creación de contenido que hace ruido y da forma a la cultura, que es exactamente la razón por la que es una socia ideal a medida que continuamos expandiendo la huella creativa de Fox».

Los créditos anteriores de Zuckerman incluyen la serie documental de HBO ganadora de un Emmy «100 Foot Wave» y películas aclamadas como «Spencer», nominada al Oscar, la película ganadora de un Emmy «Grey Gardens», «Nanny», «Theatre Camp» y «The Mauritanian». En su carrera ha colaborado con cineastas como Peter Morgan, Richard Curtis, Spike Lee, Stephen Frears y David Yates.

«Fox Entertainment Studios tiene una visión clara y ambiciosa para el futuro de la narración», dijo Zuckerman. «Estoy encantado de asociarme con Hannah y su equipo en proyectos premium de alto impacto en todos los formatos que combinan una visión creativa audaz con un amplio atractivo para la audiencia, y hacerlo en colaboración con un estudio con mentalidad global que valora tanto el arte como la agilidad».

Zuckerman fue anteriormente presidenta de Topic Studios, cargo que dejó en 2022. Antes de eso, pasó casi 20 años en HBO y la última vez ocupó el título de vicepresidenta senior de HBO Films.