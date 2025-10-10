María Zardoya de las Marías No para la Radio ‘Melt’: Reseña del álbum

El álbum debut en solitario de María Zardoya de las Marías presenta algunos desafíos logísticos: su banda principal ya lleva básicamente su nombre; las Marías acaban de terminar una gira y son muy promocionadas para los próximos premios Grammy de 2026, lo que hace que sea un momento extraño para lanzar un álbum en solitario; y su voz es tan inconfundible que podría resultar complicado saber dónde comienza una entidad y termina la otra.

Pero nada de lo anterior es mayor problema para “Melt”, el álbum debut del proyecto solista de Zardoya, Not for Radio. Si bien es muy distintiva ella y las canciones a menudo comparten los ritmos de medio tiempo y la vibra nebulosa de su grupo principal, a diferencia de las Marías, las pistas más aventureras canalizan la era trip-hop de los 90 de Portishead y Massive Attack, así como grupos adyacentes como el subestimado Broadcast, y varios presentan un bajo eléctrico agudo y potente que recuerda a los álbumes de finales de los 60 de Serge Gainsbourg.

Escrito y grabado en el norte del estado de Nueva York el pasado mes de enero con los colaboradores Luca Buccellati (quien coescribió y coprodujo el álbum de Marías). mayor éxito, «Nadie se dio cuenta») y Sam Evian, Zardoya ha dicho que grabó intencionalmente el álbum en un lugar completamente diferente al las marias‘ base de operaciones de Los Ángeles, y el sonido del álbum a menudo evoca visiones de los paisajes nevados y los cielos nublados de un invierno del noreste. Sin embargo, también está lleno de algunos de los ganchos más fuertes de su discografía: el tema inicial, “Puddles”, tiene un gancho de teclado descendente simple que evoca el agua que gotea y es casi imposible sacarlo de tu cabeza una vez que lo has escuchado.

En lugar de preceder el álbum con sencillos, Zardoya publicó tres “mensajes” hablados que contienen fragmentos de canciones y explicaciones de su inspiración: temas como si el amor vale la pena, el hecho de que algunos animales se aparean de por vida e incluso la forma en que los árboles se comunican entre sí (para más información sobre esto, consulte el fascinante libro “La vida oculta de los árboles”), pero las letras que se destacan siguen emociones familiares de enamoramiento y anhelo. La alegre “Moment” con piano y la balada “Back to You” son las canciones más parecidas a Marías aquí; El álbum también se adentra en el terreno tropical con el tema en español “Vueltas”.

Si bien “Melt” parece ser más un viaje paralelo del curso de las Marías que un nuevo vehículo, es un capítulo diverso y convincente en el trabajo creativo de Zardoya.