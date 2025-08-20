María de las Marías anuncia el proyecto en solitario, «No para la radio»

María ZardoyaFrontwoman of the Psychedelic-Soul y Indie Pop Band Las maríasha anunciado su proyecto de debut en solitario bajo el banner «No para la radio». Si bien la banda ha estado haciendo música junta durante casi ocho años como cuatro piezas, Zardoya dejó en claro que su empresa en solitario no marcará el final del grupo: las Marías continuarán.

El miércoles, Zardoya se puso en marcha en la cuenta oficial de Instagram de Marías con una gran camiseta blanca con las palabras «Hice un proyecto en solitario» escrita en letras mayúsculas totalmente negras. Luego se fue en vivo con otra cuenta de Instagram con el nombre de usuario «No para la radio», y reveló el proyecto entrante, provocando colaboraciones y más.

«Hice un proyecto en solitario, no te preocupes, la banda estará aquí para siempre», dijo Zardoya en una leyenda de Instagram. «Me encanta hacer música como las marías, y nada cambiará eso. Pero quería desafiarme a mí mismo para crear un proyecto que resonara conmigo. Hay capas para quienes todos somos como individuos, y esta es otra capa mía, otra flor en el jardín. Bienvenido a mi realidad alternativa».

La camisa que llevaba en Instagram Live estaba a la venta sobre ella tienda webpero ahora figura como «agotado». El «no para la radio» Cuenta de Instagram También ha compartido un trailer de video con imágenes de una flor floreciente con Zardoya diciendo: «Sigo haciéndome la pregunta: ¿vale la pena el amor?»

El álbum de larga duración más reciente de Marías, «Submarine», ganó la aclamación crítica de Mass y consiguió la banda en etapas como Coachella y como el acto de apertura de la gira «Hit Me Hard and Soft» de Billie Eilish. El grupo también ha aparecido en «Ojos Tristes» de Selena Gomez y Benny Blanco, y «OTro Atardeger» de Bad Bunny, entre otros lanzamientos notables.