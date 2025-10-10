María Corina Machado ‘sin palabras’ tras ganar el Nobel de la Paz 2025

Oslo, viva – María Corina Machado, principal dirigente opositora en Venezuela recibió un regalo Premio Nobel de la Paz para 2025, por sus esfuerzos para avanzar democracia de Venezuela.

Lea también: Las razones del comité para no seleccionar a Donald Trump como premio Nobel de la Paz 2025



En una conversación privilegiada después de que se decidió otorgar el Premio Nobel PazMachado se quedó «sin palabras» cuando, al otro lado del teléfono, Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel Noruego, le dio la noticia directamente antes de que fuera anunciada al mundo.

«Sí, María Corina. Mi nombre es Kristian Berg Harpviken. Soy el secretario del Comité Nobel de Noruega en Oslo. Y le llamo para informarle que dentro de unos minutos se anunciará aquí en el Instituto Nobel que se le otorgará el Premio Nobel de la Paz para 2025», dijo Harpviken en una transcripción de la conversación publicada en el sitio web. premio nobel.org, Viernes 10 de octubre de 2025.

Lea también: Perfil de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, Mujer Valiente de Venezuela



«Muchísimas felicidades para ti, María».



María Corina Machado declarada Premio Nobel de la Paz 2025

Lea también: María Corina Machado cumple 3 criterios de luchadora por la paz en el Nobel Wasiat 1895



«Dios mío. Bueno, estoy sin palabras. Muchas gracias, pero espero que entiendan que esto es un movimiento. Este es el logro de toda una sociedad. Yo solo soy un ser humano. Definitivamente no merezco esto. Dios mío», respondió María Machado.

Harpviken convenció a Machado de que él y el movimiento que lideraba merecían este Premio Nobel.

«Estoy seguro de que esto fue una sorpresa y lamento tener que despertarlo en medio de la noche para decirle esto. No tenemos mucho tiempo. De hecho, vamos a hacer un anuncio en unos minutos. Quería citar brevemente el texto que se anunciará próximamente, donde dice que usted recibió el premio, y aquí estoy citando directamente el anuncio», por su incansable trabajo en la lucha por los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una paz justa y pacífica. transición de la dictadura a la democracia», afirmó Harpviken

«Me siento honrado, honrado. Estoy muy agradecido en nombre del pueblo venezolano. Aún no hemos llegado a ese punto. Trabajamos muy duro para llegar allí, pero tengo confianza en que ganaremos. Y este es, por supuesto, el mayor reconocimiento para nuestro pueblo que realmente lo merece. Así que muchas gracias. Muchas gracias», dijo Machado.