Oslo, viva – Principal líder de la oposición en Venezuela María Corina Machado, Gentil Nobel Paz para 2025, por su esfuerzo para avanzar democracia de Venezuela.

María Corina Machado ha liderado la lucha por la democracia frente al creciente autoritarismo en Venezuela.

“Recibió un regalo Premio Nobel de la Paz por su incansable trabajo en la lucha por los derechos democráticos del pueblo venezolano, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», dijo el comité en su anuncio.



El presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, anunció los ganadores del Premio Nobel de la Paz Foto : https://www.nobelprize.org/

El Comité Nobel consideró a Machado un ejemplo «extraordinario» de «coraje cívico». Además, Machado cumplió los tres criterios de selección de Alfred Nobel para el premio de la paz, afirmó el comité.

El Comité Noruego del Nobel dijo al anunciar los ganadores de este año que siempre ha «honrado a mujeres y hombres valientes que han resistido la opresión, que han llevado la esperanza de la libertad en las celdas de prisión, en las calles y en la plaza pública, y que han demostrado a través de sus acciones que la resistencia pacífica puede cambiar el mundo».

«El año pasado, la señora Machado se vio obligada a vivir escondida a pesar de las graves amenazas a su vida», añadió el comité.

«Permaneció en este país, una elección que ha inspirado a millones».

El comité dijo que era «crucial» reconocer a los «valientes defensores de la libertad» y la democracia. «María Corina Machado cumple los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección para el premio de la paz», afirmó el comité.

Añadió: «Ha unido a la oposición en su país. Nunca ha flaqueado en su lucha contra la militarización de la sociedad venezolana. Ha sido firme en su apoyo a una transición pacífica a la democracia».

Se sabe que el ganador del Premio Nobel de la Paz es un individuo que se ajusta a la descripción contenida en el testamento de Alfred Nobel de 1895.

El testamento del Nobel establece que el premio debe otorgarse a la persona «que haya hecho mejor o más para promover la amistad entre naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y el establecimiento y promoción de congresos de paz».

El Premio Nobel de la Paz lo elige un comité de cinco personas que serán seleccionadas por el Storting noruego (del parlamento noruego) desde 1897. El premio se otorga a la persona más meritoria, independientemente de si es escandinava o no, según la voluntad del Nobel.