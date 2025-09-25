Maria Brendle, Mariana Méndez Lanzamiento Swiss-Us Production Shingle

Cineasta alemán nominado al Oscar Maria Brendle y la productora con sede en la ciudad de Nueva York, Mariana Méndez, ha lanzado Double M Films, una compañía de productores de Swiss de EE. UU. «Dedicada a la audaz narración de cuentos y repensar el modelo de película independiente».

El debut del largometraje de Brendle, «Caso de Frieda«Que narra un trascendental juicio por asesinato de 1904 en Suizaestrenado el año pasado en el Festival de cine de Zurich a una ovación de pie de ocho minutos.

El cineasta con sede en Zurich se encontró con Méndez en 2021 mientras trabajaba en su cortometraje nominado al Oscar «Take and Run», sobre una joven en Kirguistán que es víctima del secuestro de novia. Méndez pasó a producir «Take and Run» y supervisó su campaña de Oscar.

Los dos «inmediatamente hicieron clic», dijo Brendle VariedadY lo que inicialmente comenzó como una idea juguetona en una sala de proyección de Nueva York se hizo realidad este verano. Brendle y Méndez dicen que su asociación «redefine la dinámica tradicional de productor-director como uno de los verdaderos iguales».

El dúo no solo desafía los métodos tradicionales para financiar películas independientes, sino también aprovechando la naturaleza global de su asociación, con Brendle en Europa y Méndez en los Estados Unidos, «para acceder a diversos recursos, talentos y mercados», agregan.

«Estamos aquí para hacer películas de manera diferente», dijeron Brendle y Méndez en una declaración conjunta. «Desde la forma en que estamos mirando la historia y las estructuras de financiación de nuestros proyectos hasta cómo planeamos darles vida, queremos construir un hogar para historias intrépidas que empujen los límites y jueguen según sus propias reglas».

Double M está comenzando con dos proyectos aún sin título actualmente en proceso: un drama psicológico inspirado en historias de la vida real de mujeres que navegan por identidades fracturadas, y una característica de la Segunda Guerra Mundial centrada en un antiheraine audaz y poco convencional, una mujer cuyas elecciones desafían las estructuras rígidas a su alrededor, revelando coraje y complejidad moral en un mundo en la guerra.

Ambos proyectos están en desarrollo con colaboradores en Suiza, Alemania y los Estados Unidos, lo que refleja la naturaleza global de las asociaciones de la compañía.

«Innumerables historias notables que cuestionan las estructuras de poder, confrontan problemas sociales y dan voz a las perspectivas con demasiada frecuencia que quedan inaudita, y no puedo esperar para sacarlos a la luz junto a Mariana», explicó Brendle. «Admiro profundamente su coraje, inteligencia y perspicacia emocional. Su forma de comprender las historias y los personajes la convierte en una pareja invaluable, y estoy agradecido de tener un talento tan versátil a mi lado».

Méndez comparte el entusiasmo de Brendle: «Trabajar con María es una alegría absoluta; es la combinación perfecta de creatividad atrevida y la resolución juguetona de problemas. Ella es una cineasta visionaria que abraza las ideas más salvajes sin dudarlo y que no puede evitar ser atraída por historias extraordinarias de la vida real. Estoy emocionada por lo que está por delante y dónde nos llevará este viaje».

Fundador de la productora de productores de Nueva York, MindSoup, los créditos recientes de Méndez incluyen el galardonado breve animado de Rita Basulto en 2023 «HUMO» («Smoke»), sobre un niño pequeño que vive en un campo de concentración nazi, que fue seleccionado para los 96 ° Premios de la Academia, nominado para un premio Annie y Won México’s Ariel.

De 2017 a 2025, Méndez apoyó la ejecución de campañas de Oscar para compañías de entretenimiento como Apple, Focus, GKIDS, Searchlight y Warner Bros. como parte de las relaciones públicas de Joshua Jason. Además, dirigió campañas para pantalones cortos ganadores del Oscar como «No soy un robot» (2025), «Window de la vecina» (2020) y «Skin» (2019).

Brendle es representado por Joanne Roberts Wiles de Black Bear Pictures.