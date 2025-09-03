Margot Robbie, Jacob Elordi Fall in Love

Warner Bros. ha lanzado el trailer oficial del director Emerald Fennell «Alturas de Wuthering«Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Fennell se desempeña como escritor, director y productor del clásico romance gótico, basado en la novela de 1847 de Emily Brontë, que explora el amor, la venganza y la clase social. La película está protagonizada por Robbie como Cathy, Elordi como Heathcliff, Hong Chau como Nelly Dean, Alison Oliver como Isabella Linton y Shazad Latif como Edgar Linton.

Owen Cooper («Adolescencia») y Charlotte Mellington («Matilda the Musical») también aparecen en el elenco. Cooper está listo para retratar a un adolescente Heathcliff, el antihéroe de la novela cuya ira que todo lo consume afecta a los que lo rodean. Mellington interpretará a una joven Catherine, cuya relación apasionada y compleja con Heathcliff termina en la tragedia. También se aparece para hacer una aparición, Vy Nguyen, como un Nelly Dean más joven, que sirve como el principal narrador de la novela original. La nueva adaptación de «Wuthering Heights» marca el largometraje debuts para Cooper, Mellington y Nguyen.

La película provocó una feroz guerra de ofertas una vez que Robbie y Elordi lideraron el proyecto, con la oferta de Netflix $ 150 millones para ello. Sin embargo, los cineastas aceptaron una oferta de $ 80 millones de Warner Bros. en su lugar. MRC es el estudio detrás de la financiación de la película, la LuckyChap de Robbie está produciendo y Warner Bros. Pictures distribuirá «Cabezas buquinas» en los cines a nivel mundial el 13 de febrero de 2026.

El trabajo reciente de Fennell incluye sus éxitos «Saltburn» y «Promising Young Woman». «Wuthering Heights» es también la segunda colaboración entre MRC, LuckyChap y Fennell después de «Saltburn» y la tercera colaboración con LuckyChap y Fennell.

Mire el trailer de «Wuthering Heights» a continuación.