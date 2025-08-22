Margot Robbie, Colin Farrell en un crossover ‘caliente’ Harley Quinn-Penguin

La química entre Margot Robbie y Colin Farrell en Débil‘S Fantasía romántica «Un gran viaje audaz y audaz«Es fuego.

«Sospeché que tendríamos química, pero nunca se sabe hasta que realmente estés actuando», me dijo Robbie el jueves mientras ella y Farrell promovieron la película en Four Seasons en Beverly Hills. «Pero tenía la sospecha de que funcionaría».

Los actores interpretan a Sarah y David, dos extraños que se encuentran después de alquilar autos de una misteriosa agencia de alquiler. A medida que siguen las instrucciones de un GPS parlante, caminan por múltiples puertas que las llevan a tiempo a su infancia para revivir los momentos fundamentales que dieron forma a sus vidas de adultos actuales.

«He escuchado las cosas más extraordinarias sobre [Robbie] A través de los años de las personas que han trabajado con usted tanto frente como detrás de la cámara «, dijo Farrell, y agregó:» Dijeron que es una mensch … es la persona más bella, es divertida. Obviamente es una actriz brillante, pero no dijeron eso porque eso es lo que está obvio y las otras cosas que no sabía, y todo fue muy cierto y algo más. Era una alegría todos los días estar en el set con ella. Es tan inteligente, es tan brillante, pero es amable y divertida «.

Robbie hizo una verificación de antecedentes casuales no oficiales en Farrell. «Muchas de mis novias más cercanas son los miembros de la tripulación … Dos de mis novias más cercanas trabajaron contigo en ‘Beasts fantásticos’. Eran anuncios ”, dijo Robbie. «Y siempre dijeron: ‘Él es el mejor, el más amable’. Simplemente hablaron muy bien de ti «.

Mientras que muchos de los recuerdos a los que Sarah y David regresan son de trauma y tristeza, «un gran viaje hermoso y audaz», en los cines el 19 de septiembre, es cualquier cosa menos oscura o deprimente. «Aunque tiene muchas cosas más oscuras, fue una película muy ligera. Todo se sintió muy ligero», dijo Robbie. «Es mágico, es hermoso, y es romántico, y trata con cosas de la vida real, [but] Se sentía como si estuviéramos en una burbuja dorada todos los días, y temía que terminaba. Esa fue lo único negativo: tenía miedo de que terminara ”.

Farrell dijo: «Se ocupa del dolor y la pérdida y la tristeza y la soledad y todas estas cosas muy humanas con las que todos lidiamos, pero nunca he usado la palabra oscuridad en relación con esta película. No. No hay oscuridad en ella. Esas cosas en sí mismas no son oscuras. Pueden ser dolorosas, pero no son experiencias oscuras.

Me senté con los dos aproximadamente una semana después James Gunn se burló de la posibilidad de que Robbie repita a Harley Quinn en el nuevo universo DC. «Eso se revelará en la línea», dijo Entretenimiento semanal.

Robbie dijo que no se le ha abordado sobre futuros proyectos de DC. «No he escuchado nada», dijo.

Farrell le preguntó si le encanta interpretar a Harley: «¿Nunca te cansas de ella?»

Robbie respondió: «Nunca. No puedes cansarte de Harley. La amo tan profundamente. Siempre tenía grandes esperanzas para ella como Batman. Un personaje que ama mucho después de haberlo intentado».

Robbie interpretó a Harley en el «Escuadrón suicida» de 2016 y más tarde en «Birds Presy» y «The Suicide Squad».

A ella le encantaría ver cómo otros actores retratan al antihéroe. «Siento que necesito compartir Harley», dijo.

Con el trabajo galardonado de Farrell como el pingüinoQuizás las coprotagonistas de «Big Big Bold Beautiful Journey» pueden trabajar en un Harley Quinn-Losver de pingüinos?

«Tendrás que preguntarte a James Gunn», dijo Robbie, riendo.

«¿Cómo funcionaría eso?» Farrell preguntó, lo que provocó que Robbie bromee: «¡Hot!»

«Esa no es la palabra que vendrá a la mente», dijo Farrell.

¿Harley y el pingüino podrían ser la nueva pareja de poder de DC?

«Eso», dijo Robbie, «sería una pareja demente».

En un EW Entrevista esta semana, Robbie dijo que el pingüino era el villano original en «Birds of Prey» de Harley, pero Matt Reeves le pidió que no lo usara porque lo quería para «el Batman».

Farrell originó el pingüino en «The Batman» de 2022, seguido de la serie de televisión «The Penguin». Está listo para repetir el papel en la secuela de «The Batman».