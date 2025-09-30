‘Mare’s Nest’ de Ben Rivers comprado por Grasshopper Film para América del Norte

«Mare’s Nest», el último largometraje del artista británico y cineasta experimental Ríos ben («Dos años en el mar», «un hechizo para alejar la oscuridad») ha sido adquirido para América del Norte por Grasshopper Film.

La película tuvo su estreno mundial en el 78 Festival de Cine de Locarnodonde compitió en la competencia principal y ganó el Premio Ecológico Pardo Verde. Pasó a tener su estreno en América del Norte a principios de este mes en el Festival Internacional de Cine de Toronto. El estreno estadounidense tendrá lugar el 2 de octubre como la selección de la pieza central en la sección Corrientes del 63º Festival de Cine de Nueva York.

«Mare’s Nest» sigue a Moon (Moon Guo Barker), que viaja a través de un misterioso mundo libre de adultos. Ella conoce a un sabio y su traductor, en una cabaña de montaña, donde trata de entender lo que está sucediendo. Según la sinopsis: «Conoce a muchos otros que muestran sus diferentes posibilidades de vida. Observa y avanza en un futuro desconocido».

«Es un verdadero placer reunirse con Ben, cuya película ‘Dos años en el mar’ tuve el privilegio de liberar hace años», comentó Ryan Krivoshey de Grasshopper Film. «Ben Rivers es una de las voces más visionarias y originales en el cine contemporáneo y ‘Mare’s Nest’ es otra obra notable: misteriosa, soñada y silenciosa. Estamos encantados de llevarlo al público».

Producido por Rivers y Andrea Queralt, con los coproductores Aonan Yang, Andreas Mendritzki y Fabrizio Polpettini, la película es una colaboración entre Urth Films, 4A4 Productions, La Bête, Le Fresnoy y Greenground Productions. Rivers escribió el guión, que se basa en el juego de un acto centrado en el clima de Delillo, juega «The Word for Snow».

El acuerdo fue negociado por Krivoshey de Grasshopper Film con Fen Chen de Rediance.