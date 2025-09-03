Mareas de la industria de motocicletas indonesias

Yakarta, Viva – Motocicleta Durante mucho tiempo ha sido las venas del transporte del pueblo indonesio. Desde la carretera estrecha en el pueblo hasta el atasco de las grandes ciudades, este vehículo de dos ruedas siempre está presente como una solución de movilidad.

Basado en la búsqueda Viva AutomotiveMiércoles 3 de septiembre de 2025, la industria nacional de motocicletas también registró un largo viaje con una dinámica atractiva.

Datos de la Asociación Indonesia de la Industria de la Motocicletas (Aisi) muestra, en 2024 entonces venta El doméstico alcanzó 6.33 millones de unidades, un poco aumentado en comparación con 2023, que era de 6.23 millones de unidades.

Esta cifra es una prueba de que el mercado interno sigue siendo difícil, aunque las condiciones económicas globales aún no son completamente estables. Incluso, exportar Motor Indonesia en 2024 también aumentó ligeramente a 572 mil unidades, mostrando la competitividad de los productos nacionales en los mercados extranjeros.



Exportaciones de motocicletas indonesias Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

Sin embargo, si miramos hacia atrás, hay tiempos llenos de desafíos. En 2020, por ejemplo, Pandemi Covid-19 hizo que las ventas cayeran dramáticamente a 3.66 millones de unidades de 6.48 millones de unidades en 2019.

Para la industria, es un año lleno de exámenes. La fábrica se había ralentizado, la distribución estaba estancada y el poder adquisitivo de la comunidad disminuyó bruscamente. Aun así, lentamente el mercado volvió a aparecer en 2021 y 2022 con una tendencia positiva.

Antes de Pandemi, las ventas de motocicletas en Indonesia se clasificaron como estables en el rango de 5-6 millones de unidades por año. En 2018, por ejemplo, el mercado interno alcanzó los 6.38 millones de unidades, mientras que las exportaciones tocaron 627 mil unidades, lo que marcó un aumento significativo de los años anteriores.

Además, en 2014, la industria de las motocicletas incluso registró el récord más alto durante la última década. En ese momento, las ventas nacionales penetraron 7.86 millones de unidades, aunque las exportaciones aún eran muy pequeñas, solo alrededor de 41 mil unidades.

Esta historia muestra cómo el mercado interno siempre ha sido la columna vertebral de la industria de las motocicletas indonesias. Aunque las exportaciones continúan desarrollándose, las necesidades de las comunidades nacionales siguen siendo la principal fuerza impulsora.