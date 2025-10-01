Mardiono tiene una lista de la nueva administración de PPP a Kemenkum

Yakarta, Viva – Secretario General Adjunto (Wasekjen) United Development Party (PPP) Período 2020-2025, Rapih Herdiansyah dijo que su partido se había registrado en Ministerio de Derecho (Kemenkum) relacionado con los resultados Muktamar X que nombró a Muhamad Mardiono como presidente de PPP fue elegido por aclamación.

«Nos hemos registrado desde el lunes pasado», dijo Rapih a los periodistas el miércoles 1 de octubre de 2025.

Rapih dijo que la presentación de registro para la gestión del Consejo Central de Liderazgo del Partido de Desarrollo Unido para la Unidad de Servicio 2025-2030 al Ministerio de Derecho, por supuesto, fue tomada por el mecanismo y las regulaciones aplicables.

Presidente interino de PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Agregó, según las disposiciones, la solicitud para presentar el registro de la gestión de los partidos políticos de la conferencia o el Congreso, solo podría ser presentada por la antigua administración.

«Esto significa que la sumisión al Ministerio de Derecho solo puede ser realizada por la antigua administración, a saber, la gerencia de PPP DPP dirigida por Muhamad Mardiono como presidente interino.

Rapih también explicó que si el estado tiene la Constitución de 1945, los partidos políticos también son pautas organizacionales, a saber, los estatutos de los Estatutos (AD/Art). Las pautas deben ser obedecidas juntas.

«Comenzando desde el mecanismo y el proceso de implementación de la conferencia, como la formación del comité OC y SC, hasta el mecanismo para la elección del Presidente General, especialmente las reglas con respecto a los requisitos de los candidatos para el Presidente General, en el AD/Art es claro», dijo.

Rapih explicó que en el AD/Art de PPP está regulado como una condición para alguien que quiere nominar al presidente general, hay cinco condiciones que deben cumplirse.

En PPP AD/Art Capítulo III sobre el liderazgo en el Artículo 6, las disposiciones relacionadas con los requisitos para convertirse en el Presidente General están en el punto D o el cuarto punto.

Presidente interino de PPP Mardiono.

«El punto se lee, específicamente para el puesto de Presidente del PPP DPP Daily Management, el PPP DPP Daily Management y/o el Presidente del PPP DPW al menos 1 (uno) período de servicio completo desde ser designado en la deliberación Muktamar/Regional que se realizó periódicamente hasta la implementación de la próxima conferencia/deliberación regional», concluyó.

«Tan claro, sin debate. El Sr. Agus Suparmanto no cumplió con los requisitos para convertirse en candidato para el Presidente General. Mientras que el Sr. Mardiono cumple con los requisitos», explicó.