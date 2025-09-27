Mardiono se disculpó por no llevar a PPP a Senayan en las elecciones de 2024

Yakarta, Viva – Presidente interino (en funciones) del Partido de Desarrollo Unido (PPP) Muhammad Mardiono Entregando una disculpa por no llevar a su partido al Parlamento Senayan en las elecciones de 2024.

Leer también: El portavoz recuerda a los intrusos del Congreso X PPP: Todo debe hacerse con la ética



«PPP no Brasil más allá del umbral del umbral del Parlamento. Este fracaso es ciertamente una amarga realidad que tenemos que tragar juntos», dijo Mardiono en Ancol, North Yakarta, sábado 27 de septiembre de 2025.

«La pérdida de asientos de PPP en el Parlamento no es solo una pérdida para la fiesta, sino también para los musulmanes y la gente de Indonesia que esperan PPP», continuó.

Leer también: Waketum pidió a los cuadros de PPP que se resistieran a sí mismos y mantuvieran la actitud cuando el Congreso X





Presidente interino de PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Por otro lado, también mencionó que esta falla hizo que PPP perdiera el papel para determinar directamente la dirección de la política nacional.

Leer también: ¡Loco! La apertura del Congreso de X PPP fue coloreada por peleas por Jotos para tirar una silla



Dijo que el fracaso no fue solo desde afuera, sino también conflicto interno En PPP que se considera necesario para ser abordado.

«En esta ocasión, me gustaría someterme primero a todos los cuadros de PPP en Indonesia, así como a todos los kiai habaib ulama, por lo tanto, transmití una magnitud de una disculpa», dijo Mardiono.



Disturbios de cuadros de PPP en el evento del Congreso X Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Afirmó que nadie se benefició del conflicto interno de PPP para que fuera profundo Muktamar Esto, Mardiono espera que se pueda resolver el legado del conflicto.

«El Congreso X es un impulso de oro, hagamos esta conferencia como un punto de inflexión para el avivamiento para PPP», dijo Mardiono.