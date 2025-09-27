Mardiono informará a la policía después de disturbios en el Congreso de X PPP

Yakarta, Viva – Presidente PPPPeríodo 2025-2030, Muhamad Mardiono procesará ley fiestas que hacen conmoción En el Congreso X PPP. La razón, la conmoción ocurrió después de que Mardiono pronunció su discurso.

«Por supuesto, continuaremos con este proceso legal debido a eso, la democracia no debe estar herida por cosas que no son constitucionales», explicó Mardiono a los periodistas en el área de Ancol, Yakarta, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Por otro lado, Mardiono lamentó el disturbio. Según él, la conmoción que ocurrió requiere bajas. Algunos cuadros fueron tratados en casa Enfermo.

PPP PPP Congreso Participantes en Ancol, Yakarta

«Hay algunos de nuestros cuadros que actualmente están en el hospital, que están heridos en la cabeza, luego en los labios, etc.», dijo.

Como resultado de este motín, el presidente de la sesión del Congreso X también aceleró el proceso electoral del presidente general. Las disposiciones de este asunto también están reguladas en el PPP del PPP.

«Como se estipula en el Artículo 11, sí, AD Art, entonces el proceso puede acelerarse y luego consideramos esto como un rescate en una situación de emergencia», dijo.

Anteriormente, el vicepresidente de PPP DPP Rusli Effendi solicitó que los participantes de Muktamirin se abstengan y se comporten de acuerdo con las enseñanzas del Islam en la implementación del Congreso X.

«Las diferencias de opinión deben estar en la elección del presidente general. Sin embargo, la diferencia es que hay quienes priorizan la cortesía y algunos no.

Disturbios de cuadros de PPP en el evento del Congreso X Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Dijo que el PPP, que de hecho el Partido Islámico, no debería pelear y una conmoción.

«Si quieres hacer un escándalo y solo buscar sensación, cómo simpatizar con la gente», dijo.