Mardiono dijo que había quienes querían forzar la voluntad en la conferencia X PPP

Yakarta, Viva – Presidente, PPP Período 2025-2030, Muhamad Mardiono afirmó saber desde el principio que ya había partes que querían forzar la voluntad en la conferencia X.

«Ya sabemos que, tal vez los colegas de la prensa también escucharon que desde el principio sí, ya había signos de las otras partes, que forzarían la voluntad en el proceso de esta conferencia por ciertos intereses», dijo Mardiono en el área de Ancol, Yakarta, sábado 27 de septiembre de 2025.

Por otro lado, no explicó en detalle las partes que se refería. Según él, las otras partes también hicieron disturbios en el proceso del Congreso X.



Disturbios de cuadros de PPP en el evento del Congreso X Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

«De hecho, hay otras partes que tienen ciertos intereses que ilegalmente causan un Hubbub», dijo.

Sin embargo, Mardiono enfatizó que PPP tiene una fuerte constitución básica desde que se fundó en 1973. De hecho, los estatutos de PPP del PPP (AD/Art) nunca han cambiado.

Por lo tanto, Mardiono evaluó que los pasos de la sesión del Congreso X fueron apropiados y justificados por AD/Art para acelerar la elección del presidente general.

«Bueno, agradezco a los colegas de los medios que han seguido desde el proceso de apertura inicial hasta la última vez que se ha decidido por aclamación», dijo.

Informado previamente, evaluándolo conflicto interno Interferirá con el factor de solidez del partido. Dijo que el conflicto que se origina desde el interior era uno enemigo principal para la lucha

«Nos damos cuenta de que la causa del fracaso no proviene del exterior. La causa principal es de nuestro propio cuerpo», dijo Mardiono en el área de Ancol, Yakarta, el sábado 27 de septiembre de 2025.

«Debemos atrevernos a decir la verdad de que los conflictos internos son el principal enemigo de nuestra lucha», continuó.



Presidente interino de PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Por lo tanto, Mardiono invita a todos los cuadros de PPP a unirse, trabajar juntos, tejer juntos para restaurar la gloria de PPP como un modelo a seguir del partido islámico a la escena política nacional en Senayan.

«Por lo tanto, a través de esta conferencia X, llamo con sinceridad, terminemos la división, detengamos el legado del conflicto.