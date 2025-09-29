Marcus Freeman de Notre Dame habla

norteOtrada de la dama convertirá la página en Boise State esta semana después de una segunda semana consecutiva de 56 puntos y otra victoria desigual.

Mientras que el sur de Florida expulsó a Boise State fuera de la conversación nacional con una paliza de 34-7 en la Semana 1, el entrenador en jefe de Notre Dame, Marcus Freeman, no pasará por alto a los Broncos (3-1). Boise State se convirtió en uno de los primeros 12 equipos en hacer el nuevo formato de playoffs de fútbol americano universitario en 2024, y los Broncos devuelven mucho talento del equipo que cayó 31-14 contra Penn State en los cuartos de final.

«Piensas en la historia de Boise State y alguien me dijo que es el segundo programa más ganador desde 2000 en el fútbol universitario», Freeman dijo a los periodistas los lunes. «Quiero decir, eso es un crédito de un programa».

Boise State tiene 16 campeonatos de conferencias, 13 victorias en el tazón y 14 top-25 finales. Los Broncos fueron 13-0 en la temporada 2006, coronado por una victoria de Fiesta Bowl sobre Oklahoma, pero no obtuvieron una parte del campeonato nacional.

Los Broncos de esta temporada están montando una racha ganadora de tres juegos en South Bend, Indiana. Boise State obtiene 38.5 puntos por juego, 22 en la nación, y permite 24.8 puntos por concurso.

«Su ofensa es explosiva», dijo Freeman. «Han promediado más de 500 yardas en cuatro juegos. Siempre digo que comienza con ese quarterback. Tienen un buen quarterback que tiene experiencia, que es difícil, arenoso, se encarga de la pelota, por lo que será un buen desafío para nuestra defensa nuevamente, y luego su defensa es una unidad de ataque de alta presión».

«Veremos más presión si continúan haciendo lo que han hecho de lo que hemos visto en todo el año y será un gran desafío para nosotros proteger a nuestro quarterback», agregó Freeman.

«Eso va a ser importante. Así que espero tener un desafío el sábado, obviamente en el estadio Notre Dame para el Green Irish Wear».

Marcus Freeman anticipa Run Game Challenge de Boise State

Si bien Boise State ya no tiene al corredor Ashton Jeanty, los Broncos todavía tienen un ataque por tierra formidable. Dylan Riley tiene 360 ​​yardas y cinco touchdowns, y promedia 7.5 yardas cuando toca la pelota. Las ganancias del padre promedian 6.4 yardas por acarreo, en medio de sus 245 yardas y un touchdown en 38 acarreos.

«Siempre queremos detener la carrera. Será otro gran desafío esta semana. Tienen algunos corredores», dijo Freeman. «Tienen un corredor por comité. Tienen algunos tipos que pueden tomarlo.

«Tenemos que entender eso. No siempre podemos poner a un tipo extra en la caja y bombardear y hacer ese tipo de cosas porque también debes proteger contra el pase», agregó Freeman. «Tenemos que ser un sonido de brecha. Tenemos que ser agresivos y tenemos que abordar bien porque estos corredores, si los extrañan, irán a la distancia».

Marcus Freeman ve áreas para mejorar el juego de Arkansas

Mientras que la victoria 56-13 de Notre Dame sobre Arkansas parecía perfecta a primera vista, Freeman ve muchas áreas para mejorar el juego de Boise State.

«Comenzaré con la defensa», dijo Freeman. «Tenemos que eliminar algunas de esas carreras explosivas, correctamente, y ejecutar exactamente en cada juego de lo que hacemos en la práctica, como perfectamente, para que el mariscal de campo no pueda mantener la carrera».

Notre Dame cedió 160 yardas por tierra, en medio de un promedio de 5.5 yardas por transporte. Fighting Irish también podría mejorar la comunicación en el campo, dijo Freeman.

«Tanto en ofensiva como en defensa, hubo una o dos jugadas en las que un tipo recibió la señal equivocada por alguna razón, ¿verdad? La señal: tenemos que ser muy intencionales con cómo ocultar señales y cosas así. Es solo un juego de fútbol universitario», dijo Freeman. «Tenemos que ser marcados. Sabemos cuál es la señal correcta. Perdimos un par de señales en ambos lados de la pelota que no podemos tener».

Freeman también ve margen de mejora en la protección de pase, aunque los irlandeses dieron solo un saco contra los Razorbacks. Notre Dame también solo tomó cuatro tacleadas por pérdida.

«Tenemos que proteger a nuestro mariscal de campo, ¿verdad? Nunca quiero ver a ese quarterback en el suelo», dijo Freeman. «Había una o dos veces que estaba en el suelo, por lo que siempre hay margen de mejora. Tenemos que mejorar las cosas que estamos haciendo bien, pero sumergirnos en esas cosas que no realizamos perfectamente y las hicimos mejores».