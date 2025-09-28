Marcus Freeman de Notre Dame envía un mensaje en la comparación de QB

norteOtrada de la dama entrenador en jefe Marcus Freeman No necesitaba decir nada sobre cómo los mariscales de campo titulares se compararon en la derrota de 56-13 de Fighting Irish clasificada en el No. 22 Arkansa en sábado.

Mariscal de campo irlandés CJ Carr El mariscal de campo de Razorbacks simplemente superado, Taylen Green, toda la tarde en Fayetteville. Carr completó 22 de 30 pases para 354 yardas y cuatro touchdowns, en comparación con las intercepciones, mientras que Green fue 17-32 para 207 yardas y una intercepción. Green también se apresuró a 81 yardas en 10 acarreos, parte de su juego que atrae la exageración de la llamada de señal de 6 pies y 6 pulgadas.

«Sí, no sé si alguien se compara», Freeman dijo a los periodistas después con respecto a Carr. Para él, es solo que tiene que competir contra sí mismo. ¿Y cómo mejora? ¿Cómo él, después de tres actuaciones realmente buenas, está mejorando?

«¿Cómo mejora continuamente en términos de su rutina, su preparación y él prepara su cola», agregó Freeman. «Eso es un reflejo de lo que ves. Quiero decir, es un individuo talentoso, pero prepara su trasero, y está jugando con mucha confianza en este momento».

CJ Carr que muestra la mejora a través de 4 aperturas

Carr solo ha mejorado a medida que la temporada se llevó a cabo en su primer año como titular, luego de un año de camisa roja en 2024. Él era 19-30 para 221 yardas y touchdown, en comparación con una selección en una derrota de 27-24 para Miami, ahora clasificó el número 2 en el país.

Carr jugó bien contra Texas A&M, No. 9 en la nación ahora, cuando lanzó para 293 yardas y un touchdown contra una selección de 20-32 pases. Ese juego se redujo a un regreso de último segundo de los Aggies en una derrota por 41-40.

Contra Purdue, Carr brilló en medio de 10-12 pases para 223 yardas y dos touchdown versus sin intercepciones en una victoria de 56-30. El sábado, llevó a los irlandeses a una segunda actuación consecutiva de 56 juegos y la mayor parte de eso sucedió con él en el centro como el equipo subió 42 solo en la primera mitad.

El receptor irlandés Jordan Faison dio un paso al frente

Parte del éxito de Carr el sábado fue el receptor abierto Jordan Faison, quien lideró al equipo con siete atrapadas para 89 yardas. Faison también se involucró en una jugada de trucos donde compitió un pase de 40 yardas.

«Sí, (Faison) encuentra una manera. ¿Sabes a qué me refiero? Él encuentra una manera», dijo Freeman. «Es un gran jugador de fútbol, ​​pero es un gran competidor. Voy a aprovechar y complementar toda esa habitación. Es como JG. Podrías lanzar la pelota a JG en cada jugada, probablemente, y probablemente ganará la mayoría de ellos. Aprovechó su oportunidad».

«Fue uno a uno, lo arrojaron, lo hicieron. Malachi Fields, lo mismo. Will Pauling, me refiero al entrenador (Mike) Brown y al entrenador (Mike) Denbrock, es un poco reflejo de la sala de corredores», agregó Freeman. «Esa es una habitación desinteresada que sabe que pueden obtener la pelota en cualquier momento, pero eligen continuar poniendo al equipo delante de sí mismos. Si todos hacemos eso, podemos ser bastante especiales».

Jaden Greathouse tuvo dos recepciones para 32 yardas. Los campos de Malachi terminaron con recepciones para 72 yardas, Jeremiyah Love tuvo cinco atrapadas para 70 yardas, Will Pauling tuvo tres recepciones para 53 yardas y Eli Raridon tuvo dos atrapadas para 43 yardas.