





Secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio anunció el jueves que Estados Unidos restringiría las visas de los ciudadanos centroamericanos que están «actuando» en nombre del Partido Comunista Chino (PCCh) para llevar a cabo actividades que socavan el estado de derecho en América Central.

El comunicado de prensa de Marco Rubio anunció una nueva política de restricción de visas para permitir que los Estados Unidos restrinjan las visas de los Estados Unidos para «los ciudadanos centroamericanos que, mientras están en países centroamericanos y actúan intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino (PCCh), a sabiendas, autorizan, autorizan, fondan, brindan un apoyo significativo o realizan actividades que subientan el estado de derecho en la América Central».

La declaración enfatizó que el Estados Unidos está comprometido a «contrarrestar la influencia corrupta de China en América Central y detener sus intentos de subvertir el estado de derecho». También mencionó que se están tomando medidas para imponer restricciones de visa bajo esta nueva política sobre varios nacionales centroamericanos que previamente han participado en tales actividades.

«Como resultado, estas personas y sus familiares inmediatos generalmente no serán elegibles para ingresar a los Estados Unidos», se lee en el comunicado. El secretario Rubio dijo que estas acciones reafirman el compromiso del presidente Trump para proteger la prosperidad económica de Estados Unidos y los intereses de seguridad nacional en nuestra región. «Continuamos promoviendo la responsabilidad de los ciudadanos centroamericanos que trabajan intencionalmente con el PCCh en América Central y desestabilizan nuestro hemisferio», dijo.

«Continuamos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la seguridad de nuestra región», concluyó el comunicado. El secretario de estado está en una visita a Ecuador y celebró una reunión con el presidente Daniel Novoa Azin. También interactuó con la embajada de los Estados Unidos «para combatir el crimen organizado y poner fin a la inmigración ilegal».

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





