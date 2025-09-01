Marco Rigamonti reveló una palabra que describió el aura de Marc Márquez

VIVA – Marco Rigamontiuno de los ingenieros más experimentados en Ducatidar sincera elogio a Marc Márquez En una palabra corta pero llena de significado: «Completo» (perfecto).

Leer también: Fermin Aldeguer impresionó a Casey Stoner, que se dice que tiene un futuro brillante en MotoGP



Esta declaración apareció con felicidad cuando fue nombrado jefe de tripulación corredor el legendario es para Motogp Temporada 2025.



Ducati Racer, Marc Márquez

Leer también: Alex Márquez revela desafíos cuando compite con Marc Márquez



Dado que probó por primera vez la moto de Ducati en Barcelona, ​​el tema llevado por Márquez era el lema de «TODO AL ROJO» sobre el coraje y la intensidad. Y efectivamente, durante la temporada 2025, Márquez demostró ser el eslogan al realizar dominantes: ganar siete series de Grand Prix y Sprint Race sucesivamente desde la Ronda Aragón.

«Especialmente porque me di cuenta de que Ducati me apreciaba», dijo Marco Rigamonti, citado por Viva de Chocar Lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: Se negó el tema del garaje de Ducati, la tripulación Marc Márquez reveló los hechos verdaderos



«Después de Mugello el año pasado, cuando firmó un contrato con Ducati. Entre Mugello y Assen, Ducati me llamó para decirme, la persona responsable», agregó.

Hasta la ronda 14, había ganado 23 victorias de 28 carreras, creando una ventaja de 175 puntos sobre Alex Márquez al mismo tiempo que encerró el título en Misano antes de que funcionara la serie internacional de carreras.

La moderación de sus emociones era claramente visible cuando se le pidió a Rigamonti que resumiera sus sentimientos para trabajar con Márquez. En una entrevista con los medios españoles de EE. UU., Rigamonti mencionó directamente una palabra: «feliz» (feliz). Ducati se sintió orgulloso de que Ducati confíe en Valedictory y estaba cada vez más ansioso por someterse a nuevos desafíos.

La respuesta de Rigamonti cuando se le preguntó por qué elegir la palabra «completa» para describir a Márquez es muy profunda. Destacó la comprensión técnica del corredor hacia la moto: Marc sabía por qué era rápido. Él comprende todos los aspectos del rendimiento de la motocicleta, puede identificar lo que debe ajustarse y siempre proporcionar el máximo esfuerzo.

A Rigamonti se le pidió a una palabra que resumiera a Márquez.

«Completo», es la descripción.

Otro aspecto que hace que Márquez sea tan respetado es su capacidad para comunicarse con el equipo. A diferencia del estereotipo de arrogante corredor estrella, Márquez tiene un personaje cálido. Él sonrió, bromeó, saludó a uno por un equipo de un equipo, y la sala de paddock se convirtió en un ambiente cómodo y de apoyo.



Ducati Racer, Marc Márquez

Aura Marc Márquez en Ducati 2025 no es solo cuestión de tiempo y registros de victoria. Basado en la opinión de Rigamonti, también se encuentra en su personaje como un hombre de baja finos de fines de lucro, comunicativo y es capaz de liderar al equipo con sinceridad.

Eso es lo que hace que la palabra «completa» sea una imagen perfecta para los futbolistas que ahora están tallando una nueva historia en el mundo de MotoGP.