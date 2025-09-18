





El gobierno liberará un Inteligencia artificial (IA) Marco de gobernanza antes del 28 de septiembre que definirá los límites de seguridad para proteger a los ciudadanos de los daños relacionados con la IA y los controles y los equilibrios de esquema, dijo el jueves el ministro Ashwini Vaishnaw. Agregó que el marco no sería «prescriptivo», informó la agencia de noticias PTI.

Vaishnaw declaró además que India pondrá un fuerte énfasis en la seguridad de la IA durante la Cumbre de Impacto de AI que organizará en febrero de 2026 y respalda la creación de un marco de gobernanza global común basado en consenso para la IA.

Cuando se le preguntó si países como Porcelanaque no participó en cumbres anteriores en el Reino Unido, Corea del Sur y Francia, sería invitado a la Cumbre de Impacto de AI, el Ministro de la Unión dijo que el Ministerio está trabajando con el Ministerio de Asuntos Externos para finalizar la lista de invitados.

Se espera que la cumbre de alto perfil vea la participación de varias naciones y jefes de estado, con más detalles que probablemente se anunciarán más cerca del evento, dijo el ministro.

La AI Impact Summit 2026 se llevará a cabo del 19 al 20 de febrero en India y será inaugurado por el primer ministro Narendra Modi. La cumbre de seguridad de AI 2023 tuvo lugar en Bletchley Park en el Reino Unido, mientras que la Cumbre de AI 2024 se celebró en Seúl. Este año, la Cumbre de Acción de AI tuvo lugar en París.

«A medida que nos acercamos a la Cumbre de Impacto de AI, también nos gustaría presentar un marco de gobernanza de IA. Me gustaría agradecer al asesor científico principal (PSA) al gobierno, Ajay Kumar Sood, por trabajar ampliamente … más de 3.000 consultas se llevaron a cabo durante un largo período para desarrollar todo el trabajo.

Hizo hincapié en que con el tiempo, varios aspectos necesarios para la seguridad ciudadana podrían convertirse en ley, mientras que otras porciones permanecerán bajo un marco.

India, afirmó, cree en lograr un equilibrio entre la innovación y la regulación.

«El marco de gobierno de IA que se lanzará el 28 de septiembre no será ‘prescriptivo'», agregó el ministro.

Respondiendo a una consulta sobre un video generado por IA que representa Primer Ministro Narendra Modi Y su difunta madre, Vaishnaw, dijo que el contenido sintético y los defensores se están emergiendo como un gran desafío social.

«En la sociedad de hoy, es una gran pregunta … qué tipo de problemas pueden surgir del contenido sintético generado por IA y los defensores profundos. El marco de gobernanza de IA y el próximo AI Impact Summit 2026 se centrarán en gran medida en la seguridad de la IA y la seguridad de los ciudadanos y usuarios», dijo.

Según PTI, Vaishnaw dijo que el marco tiene como objetivo salvaguardar a los ciudadanos de AI Harm.

«Los límites en los que se deben colocar elementos relacionados con la seguridad de la IA se definirán claramente … Si el daño llega a una persona, ¿cómo debemos lidiar con él? A medida que desarrollamos aplicaciones de IA y vemos una adopción más rápida, ¿cómo garantizamos que los controles y equilibrios adecuados estén en su lugar … ese tipo de marco», explicó «, explicó.

Agregó: «Como hemos mantenido todo el tiempo, lo que sea necesario para la seguridad de nuestros ciudadanos, convertiremos esas porciones en ley. Otras porciones continuarán siendo parte de un marco en el que trabajaremos con la industria y las partes interesadas».

(Con entradas PTI)





