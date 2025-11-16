Marco Bezzecchi vuelve a ganar, Aprilia toma la posición 1-2 en MotoGP Valencia 2025, Morbidelli empuja a Espargaró

VIVA – Marco Bezzecchi cerca Moto GP 2025 de una manera casi perfecta. Corredor aprilia nuevamente pareció dominante para lograr la victoria en motogp valenciaDomingo 16 de noviembre de 2025, al tiempo que llevó al fabricante de Noale a un 1-2 con Raúl Fernández.

El drama ya estaba sucediendo incluso antes de que se apagaran las luces de salida. Franco Morbidelli se estrelló contra la parte trasera de la moto de Aleix Espargaró durante la formación de la parrilla. Espargaró aún pudo largar a pesar de que a su moto le faltaban varios componentes, pero Morbidelli tuvo que salir desde el pit lane antes de retirarse finalmente debido a un dolor en la mano y daños en la moto. El incidente significó que fuera descartado para la prueba del martes.

Bezzecchi imparable, Fernández se mantiene firme hasta la última vuelta

Partiendo desde la pole, Bezzecchi tomó inmediatamente la delantera desde la curva 1 y nunca fue tocado hasta la línea de meta. El ganador del sprint, Alex Márquez, intentó aguantar, pero su rendimiento decayó a partir de la décima vuelta. Al mismo tiempo, Raúl Fernández, que lució impresionante, alcanzó a Márquez en la vuelta 11 y se convirtió en la principal amenaza de Bezzecchi.

Aunque hubo dudas por problemas físicos, Fernández se mantuvo constante y mantuvo la diferencia por debajo del segundo en la fase final de la carrera. Sin embargo, Bezzecchi se mostró demasiado sólido y cerró la carrera a 27 vueltas con una ventaja de 0,6 segundos. Esta victoria fue la tercera en las últimas cuatro semanas para Aprilia.

Piloto de Aprilia Racing, Marco Bezzecchi

Refugio Podium, Melorot Marquet, Aldeguer Persa

Fabio Di Giannantonio se mostró fuerte en la segunda mitad de la carrera. Después de intercambiar repetidamente posiciones con Pedro Acosta, el piloto de VR46 finalmente consiguió el tercer podio. Fermín Aldeguer también acabó la temporada con resultados positivos tras adelantar a Álex Márquez cerca de la línea de meta para hacerse con la quinta plaza.

Para Gresini, este resultado fue agridulce. Dos corredores, Márquez y Aldeguer, sólo pudieron terminar entre los seis primeros tras mostrarse prometedores al inicio del partido.

Honda escapa a las concesiones D gracias a Marini

Puede que Honda no haya subido al podio, pero aún así consiguió un resultado importante. Luca Marini logró terminar séptimo, la posición que Honda necesita para ascender de Concesiones D a Concesiones C en la temporada 2026. Este resultado es muy crucial en los esfuerzos de reactivación del RC213V.