Marco Bezzecchi triunfa en Portugal MotoGP, Apriyani/Fadia largo rally contra Japón

Jacarta – Noticias sobre los corredores de Aprilia Racing, Marco Bezzecchi quien tuvo éxito en Moto GP Portugal 2025 está siendo perseguido por los lectores Deportes EN VIVO durante todo el miércoles 12 de noviembre de 2025.

También hay noticias de las dobles femeninas de Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Están listos para afrontar una larga remontada contra la pareja japonesa Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto en octavos de final. Maestros de Kumamoto 2025.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:

5. No es una lesión, esta es la razón por la que Anthony Ginting y Leo/Bagas están ausentes del Abierto de Australia 2025.

Leo Rolly Carandú / Maulana

Tres pilares del bádminton indonesio, Anthony Sinisuka Ginting, Mohammad Zaki Ubaidillah y la pareja Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando, confirmado ausente del torneo BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025, que se celebrará en Quaycentre, Sydney, del 18 al 23 de noviembre.

4. Inquebrantable, Obell es el Campeón Nacional de Drift 2025

El joven y talentoso vagabundo Ahmad Rofbell Ardante Sahroni o quien familiarmente se llama Obell, se entronizó oficialmente como campeón general de la Indonesian Drift Series (IDS) 2025. Este logro se logró después de una brillante actuación en la ronda final de la Ronda 5 que se celebró en el Estadio Mandala Krida, Yogyakarta, los días 8 y 9 de noviembre de 2025.

3. Marc Márquez se siente mal al ver la tendencia negativa de Pecco Bagnaia en MotoGP 2025

El piloto de Ducati Lenovo, Marc Márquez Foto : ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra/YU

Marc Márquez, siete veces campeón del mundo de MotoGP, admitido sintiéndose triste al ver el estado de sus compañeros, Francesco “Pecco” Bagnaia, que vive una temporada difícil en el campeonato de MotoGP 2025. Bagnaia, que antes era considerado uno de los fuertes candidatos a campeón del mundo, se enfrenta ahora a una tendencia negativa que sorprende bastante a los aficionados y al equipo Ducati.

2. Apriyani/Fadia, listos para cansarse de afrontar un largo rally contra Japón en el Kumamoto Masters 2025

Dobles femeninos de Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Las dobles femeninas emblemáticas de Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, listo para enfrentar desafíos difíciles en los octavos de final del Kumamoto Masters 2025. Se enfrentarán a los terceros favoritos de Japón, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto, en el Gimnasio de la Prefectura de Kumamoto, el jueves (13/11).

1. Bezzecchi devuelve a Aprilia la victoria en el MotoGP portugués, Ducati está empeorando

Piloto de Aprilia Racing, Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi tuvo una actuación extraordinaria en el MotoGP de Portugal de 2025 y trajo a Aprilia volver al éxito en la cima podio. Mientras tanto, Ducati, representada por Francesco Bagnaia, está empeorando después de no poder terminar nuevamente, prolongando la mala tendencia que sufre el campeón del mundo desde hace dos temporadas.