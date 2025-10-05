Marco Bezzecchi Pole Position, Marc Márquez comienza desde la novena posición

Domingo 5 de octubre de 2025 – 11:22 Wib
Mandalika, Viva – Aprilia Racing Racer, Marco bezzecchiPareciendo impresionante al ganar posiciones en la pole en la sesión de clasificación MotoGP Mandalika 2025 que se celebró en el Circuito Mandalika, Central Lombok, West Nusa Tenggara, sábado (10/10/2025). Bezzecchi registra el tiempo más rápido de 1 minuto 28.832 segundos y comenzará la carrera principal desde la posición principal.
Reportado por Crash, Bezzecchi estará acompañado por Fermin Aldeguer del equipo Bk8 Gresini Racing MotoGP en segundo lugar, y Raúl Fernández de la casa de pista del equipo MotoGP en la tercera posición. Los tres llenarán la primera fila (fila 1) en la carrera principal Motogp indonesio 2025, domingo 5 de octubre de 2025 a las 14.00 Wib.
Competencia rigurosa en la línea media
En la segunda fila (fila 2), están Alex Rins (Yamaha Monster Energy), Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) y Luca Marini (Honda HRC Castrol). Los tres aparecieron bastante constantemente durante la sesión de entrenamiento y tuvieron el potencial de ejercer una gran presión al comienzo de la carrera.
Leer también:
Más popular: la nueva marca Wuling, Márquez recibió elogios y el precio del ex Nissan Terra
Mientras tanto, la fila 3 fue llenada por Alex Márquez, Fabio Quartararo y Marc Márquez¿Quién comenzará la carrera desde la novena posición con un tiempo récord de 1 minuto 29.773 segundos?
Marc Márquez, quien anteriormente fue golpeado por una larga penalización de la vuelta debido al incidente con Alex Rins en la carrera de Sprint, afirmó tener que trabajar duro para seguir la posición delantera.
«A partir de la tercera fila, ciertamente no es fácil, especialmente con la penalización que tengo que vivir. Pero haremos nuestro mejor esfuerzo», dijo Márquez en una entrevista después de la calificación.
El corredor Red Bull KTM Tech3 Maverick Vinales decidió renunciar al MotoGP indonesio porque su condición de lesión en el hombro estaba empeorando y no le permitió seguir la carrera en el circuito de Mandalika, dejando a 19 corredores para luchar por el título.
Vinales, que sufrió una lesión en el hombro izquierdo desde el incidente del accidente en el médico de cabecera alemán, ha renunciado desde la sesión de carrera de sprint
Resultados completos de la cuadrícula de inicio MotoGP Mandalika 2025 MotoGP
- Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 01: 28,832
- Fermin Aldeguer (Bk8 Grecini Raching Mototp) – 01: 2
- RAUL FERNANDEZ (Equipo de Trackhouse MotoGP) – 01: 29.284
- Alex Rins (Monster Energy Yamaha Motogp Team) – 01: 29.336
- Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 01: 29.343
- Luca Marini (Honda HRC Castrol) – 01: 29,513
- Alex Márquez (Bk8 Gresini Racing MotoGP) – 01: 29,741
- Fabio Quartararo (Equipo de Monster Energy Yamaha MotoGP) – 01: 29,771
- Marc Márquez (equipo de Ducati Lenovo) – 01: 29.773
- Miguel Oliveira (Pramac Yamaha MotoGP) – 01: 29.851
- Fabio di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 01: 29,884
- Joan Mir (Honda HRC Castrol) – 01: 29.959
- Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 01: 29,718
- Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – 01: 29,957
- Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 01: 29.996
- Francesco Bagnaia (equipo de Ducati Lenovo) – 01: 29,996
- Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – 01: 30.242
- Johann Zarco (Castrol Honda LCR) – 01: 30,332
- Somiatch Chantra (Idmitsu Honda LCR) – 01: 30,623
Página siguiente
Bezzecchi en la mejor actuación