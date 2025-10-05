Marco Bezzecchi Pole Position, Marc Márquez comienza desde la novena posición

Mandalika, Viva – Aprilia Racing Racer, Marco bezzecchiPareciendo impresionante al ganar posiciones en la pole en la sesión de clasificación MotoGP Mandalika 2025 que se celebró en el Circuito Mandalika, Central Lombok, West Nusa Tenggara, sábado (10/10/2025). Bezzecchi registra el tiempo más rápido de 1 minuto 28.832 segundos y comenzará la carrera principal desde la posición principal.

Reportado por Crash, Bezzecchi estará acompañado por Fermin Aldeguer del equipo Bk8 Gresini Racing MotoGP en segundo lugar, y Raúl Fernández de la casa de pista del equipo MotoGP en la tercera posición. Los tres llenarán la primera fila (fila 1) en la carrera principal Motogp indonesio 2025, domingo 5 de octubre de 2025 a las 14.00 Wib.

Competencia rigurosa en la línea media

En la segunda fila (fila 2), están Alex Rins (Yamaha Monster Energy), Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) y Luca Marini (Honda HRC Castrol). Los tres aparecieron bastante constantemente durante la sesión de entrenamiento y tuvieron el potencial de ejercer una gran presión al comienzo de la carrera.

Ducati Lenovo Racer, Marc Márquez Foto : Entre Photo/Aditya Pradana Putra/Yu

Mientras tanto, la fila 3 fue llenada por Alex Márquez, Fabio Quartararo y Marc Márquez¿Quién comenzará la carrera desde la novena posición con un tiempo récord de 1 minuto 29.773 segundos?

Marc Márquez, quien anteriormente fue golpeado por una larga penalización de la vuelta debido al incidente con Alex Rins en la carrera de Sprint, afirmó tener que trabajar duro para seguir la posición delantera.

«A partir de la tercera fila, ciertamente no es fácil, especialmente con la penalización que tengo que vivir. Pero haremos nuestro mejor esfuerzo», dijo Márquez en una entrevista después de la calificación.

El corredor Red Bull KTM Tech3 Maverick Vinales decidió renunciar al MotoGP indonesio porque su condición de lesión en el hombro estaba empeorando y no le permitió seguir la carrera en el circuito de Mandalika, dejando a 19 corredores para luchar por el título.

Vinales, que sufrió una lesión en el hombro izquierdo desde el incidente del accidente en el médico de cabecera alemán, ha renunciado desde la sesión de carrera de sprint

Resultados completos de la cuadrícula de inicio MotoGP Mandalika 2025 MotoGP

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 01: 28,832 Fermin Aldeguer (Bk8 Grecini Raching Mototp) – 01: 2 RAUL FERNANDEZ (Equipo de Trackhouse MotoGP) – 01: 29.284 Alex Rins (Monster Energy Yamaha Motogp Team) – 01: 29.336 Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 01: 29.343 Luca Marini (Honda HRC Castrol) – 01: 29,513 Alex Márquez (Bk8 Gresini Racing MotoGP) – 01: 29,741 Fabio Quartararo (Equipo de Monster Energy Yamaha MotoGP) – 01: 29,771 Marc Márquez (equipo de Ducati Lenovo) – 01: 29.773 Miguel Oliveira (Pramac Yamaha MotoGP) – 01: 29.851 Fabio di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 01: 29,884 Joan Mir (Honda HRC Castrol) – 01: 29.959 Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 01: 29,718 Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – 01: 29,957 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 01: 29.996 Francesco Bagnaia (equipo de Ducati Lenovo) – 01: 29,996 Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – 01: 30.242 Johann Zarco (Castrol Honda LCR) – 01: 30,332 Somiatch Chantra (Idmitsu Honda LCR) – 01: 30,623