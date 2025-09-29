Marco Bezzecchi está gravemente herido en Motegi

VIVA – La incidencia dramática ocurre en la carrera de sprint Motogp Japón en el circuito Motegi 2025 Cuando dos corredores del mismo equipo, Marco bezzecchi y Jorge Martín, involucrado en una colisión dura.

El evento no solo afectó el camino carreraspero también tiene un gran impacto en las condiciones físico Ambos jinetes.



Mooney VR46 Racer, Marco Bezzecchi

Accidente en Sprint: colisión en la primera esquina

La carrera de sprint en Motegi tuvo lugar llena de tensión desde el principio. Jorge Martín, quien comenzó desde el puesto 17, trató de maniobrar agresivamente en la primera esquina. Sin embargo, sus movimientos eran demasiado arriesgados para golpear el Marco Bezzecchi frente a él.

La colisión hizo que Martín perdiera el control y golpeó el costado de la moto de Bezzecchi. Como resultado, los dos jinetes sufrieron lesiones, incluso en diferentes niveles.

Marco Bezzecchi: sufrió una herida en el pie derecho, las manos, la espalda y el cuello. Describió la condición de los músculos de su muslo «llenos de sangre» debido a colisiones. También tuvo dificultades para doblar la rodilla derecha después del incidente.

Jorge Martín: sufrió una lesión más grave con una fractura de clavícula. Inmediatamente recibió tratamiento médico en el área de Paddock antes de ser tomado para un examen más detallado.

Actitud de Bezzecchi: mantén la calma y presta atención a la condición de Martín

Aunque resultó herido, Bezzecchi mostró una alta deportividad. Inmediatamente se acercó a Martín después de que ambos salieron por la pista para determinar la condición de su colega.

Bezzecchi dijo que vio a Martín sosteniendo su hombro y miró con dolor. Eligió no estar demasiado cerca para no perturbar al equipo médico, pero aún así se verificó desde una distancia segura.

Esto muestra que, a pesar de que el incidente involucró a compañeros de equipo, las relaciones personales se mantuvieron bien.

Después del incidente, Martín transmitió una disculpa a Bezzecchi. Bezzecchi confirmó que este incidente se debió puramente a la situación racial, no por malas intenciones o competencia interna.

Racing principal: Bezzecchi sobrevive en medio del dolor



VR46 Racing Team Racer, Marco Bezzecchi

La lesión sufrida por Bezzecchi ciertamente no es algo ligero. Sin embargo, continuó cayendo en la carrera principal el domingo. Con la condición de la rodilla y los músculos de las piernas que están fuertes, Bezzecchi afirmó que la carrera era muy difícil.

Aun así, pudo mostrar un rendimiento difícil y terminar en la cuarta posición. Según él, el resultado es el «logro máximo» en condiciones físicas que no son ideales. Este logro también prueba el alto poder de combate de un corredor de MotoGP al más alto nivel.

La condición de la clasificación y el impacto del incidente

La carrera en Motegi hizo que Bezzecchi aún sobreviviera en la lucha por las tres primeras clasificaciones del mundo. Ahora está a unos 32 puntos de Francesco Bagnaia, que se está fortaleciendo en la cima después del éxito en Japón.

Mientras tanto, Jorge Martín ciertamente regresará a Europa para someterse a una cirugía de clavícula. Esta lesión fue un gran golpe para él porque anteriormente había experimentado problemas físicos esta temporada varias veces. Se prevé que el proceso de recuperación tome tiempo, de modo que las posibilidades en la clasificación sean más delgadas.

El accidente entre Bezzecchi y Martín en Motegi es una prueba clara de cuán peligrosa es la raza MotoGP. En cuestión de segundos, la maniobra equivocada puede tener un impacto en la salud del corredor, incluso en su carrera.



Jorge Martin Crash en MotoGP Qatar 2025

Sin embargo, esta historia también muestra el otro lado: coraje y deportividad. Bezzecchi, que sigue corriendo con las condiciones de lesión y la atención que le muestra a Martín, es una prueba de que el espíritu de competencia no borra el respeto mutuo entre los corredores.

La temporada 2025 de MotoGP sigue siendo larga, y el público esperará si Bezzecchi puede continuar sobreviviendo en la parte superior de la clasificación a pesar de tener que luchar con condiciones físicas desafiantes.