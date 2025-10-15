Marco Bezzecchi desvela la cronología del accidente de Marc Márquez en Mandalika MotoGP

VIVA – Corredor MotoGP de origen italiano, Marco Bezzecchifinalmente habló sobre el incidente accidente junto a Marc Márquez en el Gran Premio de Indonesia que se disputó el pasado fin de semana en el Circuito de Mandalika.

En un comunicado que subió al canal oficial del equipo, Bezzecchi admitió que el incidente ocurrió muy rápido y era inevitable.

Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia Racing Foto : ENTRE FOTOS/Aditya Pradana Putra/agr

Este incidente estuvo en el foco de atención porque provocó que Márquez sufriera una grave lesión en el hombro que requirió cirugía y se espera que esté de baja durante 16 semanas.

Bezzecchi también se disculpó y explicó que no tenía intención de hacer contacto, pero que la situación de la pista hacía difícil evitar un accidente.

Según Bezzecchi, todo empezó con un mal comienzo. Inmediatamente se quedó atrás después de que se apagaron las luces de salida y se encontró atrapado en medio de una multitud de corredores. Al entrar Sector Dos tramos de la pista que, según él, eran normalmente sus puntos fuertes, Bezzecchi intentó mejorar su posición.

«Llegamos al Sector 2 donde suelo ser muy fuerte. Quizás demasiado fuerte, porque de repente encontré la rueda trasera de Marc delante de mí y lo golpeé», dijo Marco Bezzecchi, citado por VIVA de ChocarMiércoles 15 de octubre de 2025.

«La caída fue muy grave. Lo revisé inmediatamente y me di cuenta de que algo estaba roto. Pido disculpas, fue mi error», añadió.

El impacto del accidente en Márquez

El accidente de Marc Márquez en el Mandalika MotoGP 2025

Marc Márquez diagnosticado con lesión en la coracoides del hombro derecho así como daño en el ligamento acromioclavicular. Luego de varios días de observación, el equipo médico decidió realizar una cirugía de estabilización y se espera que la recuperación demore aproximadamente 16 semanas. Eso significa que lo más probable es que Márquez esté ausente hasta el final de la temporada de MotoGP 2025.

Este incidente es un duro recordatorio de la delgada línea que existe entre la agresividad en las carreras y el potencial de alto riesgo, especialmente en una categoría reina como MotoGP. Bezzecchi, conocido como un corredor agresivo y talentoso, enfrenta presión para competir en la cima, pero este accidente muestra que un momento de error de cálculo puede tener un gran impacto tanto en él como en otro corredor.