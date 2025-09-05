Marco Bellocchio establece la película biográfica del ejecutivo automático Sergio Marchionne

Venerado autor italiano Marco bellochoquien esta en el Festival de Cine de Venecia Con la serie de HBO «Portobello», está programada para hacer una película biográfica de alta gama titulada «Falcon» sobre el carismático ejecutivo de la industria automotriz Sergio Marchionne que salvó a Fiat y Chrysler desde el borde de la bancarrota.

Se espera que disparar en «Falcon» comience en 2026 en Italia, Estados Unidos y Canadá.

El proyecto está escrito por Bellocchio con Ludovica Rampoldi, Andrea di Stefano, Stefano Rulli y con la colaboración de Oliviero del Papa. «Falcon» está siendo producido por Simone Gattoni para Kavac Film, por Mattia Mor para Emotion Network y Rai Cinema.

Marchionne, que era italiano y canadiense, murió en 2018 a los 66 años. Fue contratado por la familia Agnelli de Italia para dirigir Fiat en 2004 cuando, debido a la mala gestión previa más la recesión, pocos en la industria automotriz creían que podría salvarse. Luego, en 2009, cuando Chrysler fue guiado en una bancarrota dirigida por el gobierno de los Estados Unidos, Marchionne ofreció tomar el control de la compañía, esencialmente de forma gratuita. Sin otra opción, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aceptó su oferta. Al fusionar las dos compañías de automóviles en quiebra, Marchionne, creó el séptimo fabricante de vehículos más grande del mundo, aumentando el valor de Fiat más de diez veces.

Conocido por usar suéteres de cachemir oscuros, citar filósofos y estrellas del pop durante las presentaciones, y vivir en un avión corporativo, Marchionne también logró que General Motors pague $ 2 mil millones para cortar lazos con Fiat. Poco después de convertirse en Fiat Boss, aprovechó un acuerdo existente entre GM y Fiat para intentar obligar a GM a comprar el fabricante de automóviles italiano. Dado que GM no deseaba hacer ese movimiento, Marchionne los obligó a pagar a Fiat $ 2 mil millones para poner fin a su alianza. Luego usó el dinero para desarrollar nuevos modelos, incluido el pequeño nuevo Fiat 500 que se convirtió en un éxito.

«Me gusta la idea de contar la historia de un italiano, Sergio Marchionne, que desafía a dos gigantes en Estados Unidos, GM y Chrysler, y gana», dijo Bellocchio en un comunicado, y agregó que «todavía hay mucho que hacer; solo estamos comenzando».

El director subrayó que Marchionne «no se dejó ser subyugada o aplastada». «Su brillantez, su coraje y su crueldad gerencial salvaron a Fiat, que, como lo expresaron los expertos, estaba» técnicamente en bancarrota «», dijo.

Bellocchio también señaló que, a pesar de sus grandes hazañas gerenciales, Marchionne nunca estaba alineada con el establecimiento político de Italia que básicamente lo veía como una amenaza.

“Me atrae contar la historia de un ganador que, al regresar a casa, es recibido con hostilidad por algunas instituciones italianas dentro de la izquierda, el centro y la derecha [political spheres]. Al final, uno podría decir que fue un «ganador trágico», concluyó Bellocchio.

El prolífico, y aún muy activo, Bellocchio, que tiene 85 años, es considerado el mejor director italiano vivo de la vieja guardia del país que alcanzó la mayoría de edad durante la década de 1960. Sus trabajos recientes comprenden el drama de 2019 «The Traidor», sobre el primer miembro de alto rango de Cosa Nostra en romper el juramento de silencio de Sicilian Mafia, que fue lanzado en los Estados Unidos por Sony Pictures Classics. En 2023 disparó «secuestrado», que reconstruye la verdadera historia de Edgardo Mortara, un joven judío que fue secuestrado y criado por la fuerza como cristiano en Italia del siglo XIX.

La serie de televisión «Portobello» de seis episodios, que reconstruye una de las canciones de justicia más clamorosas de Italia, será la primera producción italiana original de HBO que se lanzará en la plataforma de transmisión HBO Max donde caerá en 2026.