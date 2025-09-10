Marco Bellocchio en la serie de televisión de HBO ‘Portobello’ sobre Enzo Tortora

En Marco bellochoShow de HBO «Portobello«Que acaba de lanzarse desde el Festival de Cine de VeneciaEl venerado autor italiano reconstruye una de las canciones de justicia más clamorosas de Italia.

La serie limitada de seis episodios profundiza en la verdadera historia del popular presentador de televisión italiano Enzo Tortora que, entre otros programas, realizó un programa de juegos en horario estelar titulado «Portobello» que se emitió en la emisora ​​estatal Italia Rai durante siete temporadas a partir de 1977.

En 1985, Tortora fue acusada por varios presuntos ex-Mobsters convertidos en informantes y testigos estatales de ser parte de un sindicato de crimen napolitano dedicado al tráfico de drogas. Después de ser sentenciado a 10 años de prisión y pasar algún tiempo tras las rejas, además de soportar un largo juicio, la condena de Tortora finalmente fue revocada por completo por la Corte Suprema de Italia en 1987 en medio de la creencia generalizada de que el anfitrión de la televisión había sido víctima de jueces y fiscales corruptos. Murió en 1988, después de revivir brevemente «Portobello» en la televisión.

«Portobello» será la primera producción italiana original de HBO que se lanzará en la plataforma de transmisión HBO Max, que debutó en 2026.

El prolífico, y aún muy activo, Bellocchio, que tiene 85 años, es considerado el mejor director italiano vivo de la vieja guardia del país que alcanzó la mayoría de edad durante la década de 1960. Sus trabajos recientes comprenden el drama de 2019 «The Traidor», sobre el primer miembro de alto rango de Cosa Nostra en romper el juramento de silencio de Sicilian Mafia, que fue lanzado en los Estados Unidos por Sony Pictures Classics. En 2023, disparó «secuestrado», que reconstruye la verdadera historia de Edgardo Mortara, un joven judío que fue secuestrado y criado por la fuerza como cristiano en Italia del siglo XIX.

A continuación, Bellocho habla to Variedad sobre por qué decidió representar la historia de un hombre que, como él dice, «estaba muy distante de mi mundo».

¿Qué te atrajo a esta historia?

Ciertamente no fue la misión de reivindicar la injusticia que Enzo Tortora sufrió. Creo que fue más el hecho de que, como personaje, estaba muy distante de mi mundo. La inspiración emocional llegó cuando leí las cartas que le escribió a su compañera Francesca Scopelliti. Aunque no me gustó algunos de los adjetivos floridos que se usaron la tortora, me aferré al hecho de que estaba completamente indefenso. Estaba tratando de adaptarse a vivir en una celda de la prisión con otros cinco reclusos, en literas en medio del calor opresivo y absurdo. Y en lugar de la indignación, la ira o la furia, lo que aparece en las letras es su asombro en estar en esta situación.

¿Cómo describirías Tortora?

Tenía una manera bastante anglosajona en la forma en que se manejó a sí mismo y a cierta elegancia. Pero, por otro lado, era bastante cínico, especialmente en los tipos de personas que tenía en el programa. Vanían desde hipnotistas hasta realizar monjas e inventores falsos, todo un elenco de personajes que eran cómicos y absurdos. Recuerdo que había un tipo que quería un trabajo en un cementerio y se quejó de que para conseguirlo, necesitaba un político para tirar de algunos cuerdas. No estaba burlándose de ellos, pero fingiría estar profundamente involucrado en sus problemas, incluso los absurdos.

«Portobello» te reúne con Fabrizio Gifuni, quien interpretó a Aldo Moro en tu serie de televisión «Exterior Night». ¿Era una elección fácil de casting?

Gifuni estaba bien porque tiene experiencia en estudios de derecho y una atención meticulosa al detalle. También sabía que su padre, un político de alto rango, había sido implicado brevemente en un juicio basado en evidencia espuria de la que fue autorizado de todos los cargos. No es que su padre fuera arrestado, pero sabía que era algo de lo que Fabrizio sentía fuertemente. Por supuesto, estaba el precedente de él jugando a Moro. Y sabía que tenían que ser dos personajes muy diferentes. Moro era impotente y finalmente fue asesinado. Tortora finalmente se defiende y es absuelto, pero ha sido mortalmente herido.

«Portobello» también te reúne con el gran Barbora Bobulova, que interpreta a la hermana de Tortora. Debutó en Italia en la pantalla grande en su película de 1997 «El Príncipe de Homburg». ¿Cómo fue volver a trabajar juntos?

Barbora es más que una buena actriz. Aunque ella no es italiana [Bobulova is Slovenian but works in Italy]Ella sabe cómo imbuir los roles que pueden ser secundarios y bastante particular con gran credibilidad. Puede que no tenga las grandes escenas, pero realmente sabe cómo encajar. Por lo tanto, fue genial intersectarse nuevamente.

Hablemos un poco sobre el personaje de la hermana de Tortora, que es parte integral del trabajo de su hermano ya que ella es su gerente.

Ella lo apoya, de alguna manera lo protege. Hay varias escenas clave en las que, de repente, casi como un niño, le pregunta: «¿Cómo lo hice?» Esto es algo en lo que recogí, cómo un hombre que era una personalidad de televisión tan popular al final de cada programa le pediría a su hermana. Necesitaba desesperadamente esto. También trató de protegerlo del posible escándalo cuando se trata de su compañero mucho más joven, Francesca. No es que su hermana esté en contra de esta relación extramarital. Pero ella le advierte y dice: «Mira, tienes una audiencia católica, así que ten cuidado».

En «Portobello», parece que estás buscando un tono más naturalista que la «noche exterior», tanto en la narrativa como en el diseño del set. ¿Eso es correcto?

Sí. En «Portobello», el programa de televisión es la imagen central. Así que reconstruimos el estudio exactamente como estaba en Cinecittà. Sentí la necesidad de precisión. Luego hubo algunas limitaciones de tiempo, por lo que tuvimos que cortar bastante y hacer un montaje muy conciso. Pero es cierto, estaba interesado en transmitir una representación realista tanto del escenario como de la historia. Entonces, como dices, recurrí a un cierto tipo de naturalismo.