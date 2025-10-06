Marco Bassetti de Banijay sobre las franquicias exitosas y eventos en vivo

Banijay Jefe de entretenimiento Marco Bassettiquien será honrado con el Variedad El premio Vanguard en el MIPCOM Confab, deja que su historial haga la conversación y prefiera discutir los márgenes de ganancias y los negocios que los elogios. Siempre hablando con calma con una sonrisa educada y un acento italiano distintivo, Bassetti podría describirse fácilmente como un puño de hierro en un guante de terciopelo.

Desde que tomó el timón de la potencia de los medios de medios de Stéphane Banijay en 2013, Bassetti ha dirigido firmemente a la compañía a través de algunas transformaciones importantes, desde la adquisición de la potencia de producción endemol Shine en el grueso de la pandemia en 2020 hasta la diversificación de las actividades de los banner en el entretenimiento en vivo a través de Balich Wonder Wonder y los independientes, todo lo que está sin escriptar y no reclutarse como un negocio y el negocio y los Ips.

Mientras que Banijay es mejor conocido por sus exitosas franquicias sin guión, como «MasterChef» y «Hermano mayor«También está detrás de las galardonadas series y películas, como» Peaky Blinders «y» Black Mirror «. Banijay acaba de obtener un premio en el Festival de Cine de Venecia con «At Work» de Valérie Donzelli, producido por Alain Goldman, cuyo banner, Montmartre Films, es propiedad de Banijay.

«Al final del día, nos estamos centrando mucho en la calidad y entregando buenos resultados a nuestros accionistas, por lo que estamos mucho más interesados ​​en darle una muy buena conclusión que ganar un Oscar o un león dorado en Venecia», le dice Variedad en la sede de Banijay en París, ubicado en el elegante octavo distrito, justo al lado de los Champs Elysees.

De hecho, mientras que otros grandes grupos de medios, como ITV y Fremantle, han luchado contra los vientos en contra de la industria en los últimos dos años, Banijay Entertainment, cuya empresa matriz Banijay Group figura en la Bolsa de Valores de Amsterdam, ha estado entregando números sólidos.

Los resultados del segundo trimestre mostraron que los ingresos aumentaron un 3% desde 2024 a € 1.13 mil millones, con ingresos de medio año de € 1.42 mil millones y un EBITDA ajustado que aumentó un 6% a

208 millones de euros.

Si bien la competencia entre los principales grupos de medios en Europa puede ser feroz, Bassetti se ha ganado el respeto de sus compañeros. Jane Turton, CEO de All3media, dice: “Marco y yo nos conocemos durante muchos años y, durante ese tiempo, ha sido un rival feroz y competitivo y un amigo enormemente respetado.

«¡Le apasiona la televisión, increíblemente conocedor e irritantemente exitoso!» Turton dice.

Tarak Ben Ammar, el productor y empresario franco-tunisio que dirige la compañía de distribución independiente líder de Italia, Eagle Pictures, describe a Bassetti como un «gran gerente en quien la gente confía».

«Es creativo y económicamente experto. Asegura a los bancos, siempre tiene la mira en los mercados y habla muchos idiomas», dice Ben Ammar, y agrega que el «pan y la mantequilla» de Bassetti es el «resultados de la compañía, la estrategia y las relaciones con las estaciones de televisión en todo el mundo que compran sus formatos y series».

Bassetti, que nació cerca del lago Maggiore en el norte de Italia y divide su tiempo entre París y Roma, aprendió las cuerdas de la producción de televisión en Milán. Bassetti estaba estudiando economía en la universidad cuando ingresó a la industria «por coincidencia, no por elección», obteniendo un trabajo en el canal comercial Antenna 3 en el norte de Italia, una de las primeras estaciones de televisión privadas de Europa, a través de un amigo de la escuela. El incentivo inicial para Bassetti fue financiero, pero dentro de un año, dice que «pudo hacer cada trabajo» que uno podría hacer en la televisión, trabajando en grandes programas de entretenimiento. «Comencé como asistente de estudio, luego hice una mezcla y videos y luego fui asistente de director, luego dirigí, luego produje», dice.

Siempre en el lugar correcto en el momento correcto, la carrera de Bassetti despegó a fines de la década de 1980 cuando Rete Quattro, la red de televisión para la que estaba trabajando, y ABC llegó a un acuerdo. Se encontró emparejado con Steve Carlin, el productor de televisión y creador de «The $ 64,000 pregunta», para crear nuevos formatos de entretenimiento. (Carlin murió en 2003.)

«Dijeron: ‘Solo manténgase cerca de Steve Carlin. Hablas inglés, sabes cómo crear formatos’, así que lo hice. Trabajé para él durante dos o tres años como productor», dice Bassetti, y agrega que Carlin «dio dio [him] Mucho Intel sobre lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos, que era mucho más grande que cualquier otro mercado europeo o italiano «. También aprendió la importancia de tener una fuerte visión del productor detrás de un formato.

Bassetti trabajó junto a Carlin en la creación de «M’ama Non M’ama» («Love Me, Love Me Not»), que dice «se convirtió en el primer show de citas en ese momento en Europa. Después de un período en el canal francés La Cinq (cofundado por Silvio Berlusconi), Bassetti lanzó su propia compañía de producción, La italiana, una vez, una vez en la edad de una vez, a la vez de una vez, a la vez de la edad de la edad de la edad de la edad, en la primera vez de la edad de la edad de la edad de la edad de la edad, en la edad de la edad de la edad de la edad. Los programas de televisión estaban siendo producidos internamente por los canales de televisión, Bassetti se aventuró en el camino breve al convertirse en un proveedor líder de entretenimiento ligero y programas de juegos en Italia.

Otro productor que jugó un papel importante en la carrera de Bassetti es John de Mol, quien ingresó al mercado italiano con una participación del 5% en las dos compañías de Bassetti, La Italiana Produzioni y Aran. Después de que esas dos etiquetas fueron compradas por Telefónica, Bassetti y De Mol cofundaron en Endemol Italia en 1997 y se lanzaron, junto con otros productores talentosos como CoStoBbit, una serie de formatos de televisión de realidad de realidad «Big Brother» hasta «trato o ningún acuerdo» y «¿Quién quiere ser un millonario»? que compraron para 13 territorios.

Bassetti pudo mostrar sus habilidades de diplomacia para poner al aire «Big Brother» en el aire en Italia, un país católico mayoritario donde la posibilidad de ver un reality show tan desquiciado en las plumas locales con volantes. «Nadie quería darnos dinero para ‘Big Brother’ porque la gente lo veía como muy, muy escandaloso», dice con una sonrisa. «El jefe del canal aquí era muy católico, por lo que me pidió que fuera al cardenal. La reunión fue divertida porque el cardenal era un tipo de mentor que hablaba como 10 idiomas y leyó todos los periódicos, incluido el Wall Street Journal», recuerda Bassetti. «Así que traté de explicarle que no había nada demasiado pornográfico en ‘Big Brother’ … ¡y al final el cardenal nos dio su bendición!»

Bassetti, que trabajó como Director Gerente y luego presidente de Endemol Italia hasta mayo de 2004, dice que él y los «productores muy fuertes» estaban trabajando luego «aprendió a compartir la creatividad para proteger los formatos». «Fuimos el punto de referencia», continúa. Luego, el ejecutivo regresó al Grupo Endemol como director de operaciones en 2007 y fue nombrado presidente y CEO un par de años después, antes de finalmente renunciar en 2012 y unirse a Banijay.

Bassetti dice que sus años como productor independiente allanaron el camino para cómo funciona el negocio hoy, con productores de terceros que hacen contenido para canales y streamers internacionales.

«Lo que fue pionero es que entendimos entonces que, como productores independientes, había una oportunidad para crear valor y poner espectáculos junto con otras compañías de todo el mundo», dice. «Estaba claro que la creatividad podría provenir de fuera de las grandes estaciones de televisión. Y si miras hoy, todos los grandes programas son creados por compañías de producción».

Bassetti dice que el mayor desafío para los productores y las redes de televisión es encontrar nuevas ideas. «No veo ningún otro ‘hermano mayor’, ‘millonario’ o ‘trato o ningún acuerdo'», señala.

Además de ayudar a entregar esos formatos, el logro más notable de Bassetti es la integración exitosa de Endemol Shine en Banijay, un movimiento que muchos temían, o esperaban, fallaría. Banijay compró Endemol Shine en un acuerdo 2020 de $ 2.2 mil millones para convertirse en el jugador no estadounidense más grande del mercado, con un catálogo que supera el de BBC Studios e ITV Studios.

«Mucha gente no estaba contenta de ver a dos compañías independientes unirse y ser tan grandes, porque eso nos hace más difíciles de follar», dice Bassetti con una sonrisa. «Pero la escala de construcción era esencial. Cuando creas algo grande con mucha IP, debes tener apalancamiento».

Él dice que la industria también era escéptica sobre la capacidad de Banijay para crear valor con Endemol porque este último no había podido hacerlo a través de su fusión con Shine. Pero Bassetti tenía una gran ventaja: ya conocía a Endemol de adentro hacia afuera.

Convencir a los socios financieros para que respalde el acuerdo fue un gran desafío, dice Bassetti. «No era una tarea fácil ir al mercado como una empresa francesa e ir por un gigante como Endemol Shine, que no estaba en la situación más saludable».

Mirando hacia atrás, Bassetti dice que Banijay «tuvo suerte porque el momento era el correcto». El acuerdo se cerró justo antes del bloqueo de la pandemia en 2020. Ahora, dice, es un mercado difícil para la consolidación. «Debe tener menos riesgo, saber cómo ahorrar costos», dice.

Bassetti también rechazó los rumores de Banijay cortejando a ITV Studios y dice que la compañía está buscando asociaciones de talento en lugar de adquisiciones de la compañía, incluso en los Estados Unidos.

«El mercado de fusiones y adquisiciones no es una prioridad para nosotros hoy. Estamos felices donde estamos, y creo que tenemos el tamaño correcto y las personas adecuadas a cargo», dice.

Mirando hacia el futuro, Bassetti quiere aumentar la producción de Banijay en las películas, prediciendo un resurgimiento en popularidad para las películas. El año pasado, Banijay entregó «Diamanti», que resultó ser una de las películas más taquilleras de Italia de 2024. «Estamos viendo mucha más demanda de películas, y creo que ha habido demasiadas series que repiten las mismas historias y tramas de estiramiento, por lo que habrá un reajuste».

Pero Banijay no va a ser grande en teatral, señala, porque la compañía no está interesada en cambiar su modelo de negocio.

Mientras mantiene su negocio principal en el contenido de televisión, Banijay se ha diversificado en eventos en vivo y deportes en los últimos años con mucho éxito. Las experiencias en vivo fueron una fuente significativa de crecimiento para el banner durante los primeros seis meses de 2025, lo que provocó € 173 millones, un aumento interanual del 15.4%.

Bassetti dice que la compañía, que ahora es la propietaria del grupo de entretenimiento en vivo, Balich Wonder Studios, Global Marketing Group Independents and Lotchi, creador de la «luminiscencia» de entretenimiento inmersivo, continuará construyendo esa estrategia para crear más valor en torno a su IP y aprovechar la creciente demanda de experiencias vivos e inmersivas.

«Hace unos años, decidimos no solo ser la compañía de producción, sino una compañía de medios. Eso significaba que necesitábamos crear contenido en torno a nuestra IP. Creo que sería una oportunidad perdida si no creamos un campamento de ‘sobreviviente’, una experiencia de realidad virtual de ‘espejo negro’ o eventos en vivo basados ​​en ‘Peaky Bainty’ o ‘MasterChef’, por ejemplo», dice.

«No solo queremos ser licenciantes de nuestra IP, sino que también los operamos, con eventos basados ​​en IP», dice Bassetti, y agrega «sino también para atraer a otros titulares de IP que desean crear experiencias en vivo similares».

Los eventos deportivos son otra área donde Banijay Entertainment está forjando un nicho lucrativo. Bassetti dice que está viendo un «creciente apetito por el contenido que rodea los principales eventos deportivos, como aspectos destacados y documentales». El mercado potencial es sustancial, dice. «Las inversiones en derechos deportivos alcanzaron 60 mil millones de euros, suponiendo que el 10% podría ser para producir contenido relacionado, ¡ya sería una gran parte!»

Bassetti también mantiene una pestaña sobre el surgimiento de la economía creadora, que él ve como «una oportunidad en lugar de un desafío». «Antes, los comisionados querían que las personas provenían del mundo del cine … y ahora los streamers quieren a los creadores de YouTube», dice con una risa, y agrega que «siempre ha sido parte de nuestra estrategia para traer nuevas personas a bordo».