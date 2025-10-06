Marcie Bloom Fellowship presenta los directores participantes de la 18ª edición

El Marcie Bloom Fellowship en el cineEl programa de tutoría con sede en Nueva York detrás de «The President’s Cake» de Hasan Hadi y Antoneta Alamat Kusijanovic «Murina«, Ha presentado los cineastas participantes de su hito 18 edición.

La lista 2025–2026 incluye cinco nuevas voces en el cine global que provienen de diversos orígenes: Owain Astles, Sara Boutorabi, Mariano Dongo, Roxy Moskowitz y Leon Ristov.

Desde su fundación en 2009, la próspera beca ha nutrido a más de 85 cineastas de más de 20 países que han presentado sus primeras características en festivales internacionales líderes, incluidos Sundance, Berlín y Cannes; Además de trabajar en las aclamadas series de televisión, e incluso se aventuró en Broadway.

Tanto Alamat Kusijanovic como Hadi ganaron el premio Camera d’Or a la mejor primera película en Cannes con «Murina» y «The President’s Cake» en 2021 y 2025, respectivamente. Hadi también ganó el Premio a la audiencia de los directores Fournight con «The President’s Cake», que fue adquirido por Sony Pictures Classics y recientemente se anunció como la presentación oficial de Iraq a los Premios de la Academia 2026.

Los becarios de Marcie Bloom también incluyen a Ellie Foumbi con «Nuestro Padre, el Diablo» que se estrenó en Venecia; Raven Jackson, cuya película «All Dirt Roads Taste of Salt» se abrió en Sundance; Bernardo Britto con «Omni Loop» que jugó en SXSW; Sarna Lapine, quien dirigió a Jake Gyllenhaal en el renacimiento de «Sunday in the Park in the Park» de Stephen Sondheim en Broadway; Jason Kim, cuyo musical «Kpop» tocó en el Circle in the Square Theatre en Broadway; y Silka Luisa, creadora de la serie Apple TV+ «Shining Girls» protagonizada por Elizabeth Moss, Wagner Moura y Jamie Bell.

«A medida que nos dirigimos a nuestro 18 ° año, reflexionamos con inmenso orgullo en el viaje de la Comunidad y sus extraordinarios participantes», dijo Dylan Leiner y Alex Uhlmann, cofundadores y codirectores del programa.

«Estos cineastas no solo son narradores dotados, sino también a individuos profundamente curiosos y culturalmente comprometidos. El hecho de que representen a más de 20 países, y a menudo cuentan historias arraigadas en sus propias comunidades, es realmente notable», agregó Leiner, quien también es VP de adquisiciones y producción ejecutivas de Sony Classics Classics de Classics, y Uhlmann.

Astles es director de cine y productor con sede en Nueva York, Bristol y Londres. Anteriormente trabajó en Inside Job Productions, donde codirigió películas con hombres en las cárceles de Londres. Actualmente está estudiando en el programa de cine graduado en NYU’s Tisch School of the Arts y está desarrollando su primer largometraje, un conjunto de cine de la mayoría de edad sobre jóvenes que experimentan la falta de vivienda en Bristol, co-creado con los propios jóvenes.

Boutorabi, quien se graduó de la Universidad de Columbia con un MFA en escritura de guiones, tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Su cortometraje de 2024, «Bita Joon», sobre una mujer iraní con cáncer terminal, se estrenó en Palm Springs Shortfest, donde recibió una mención especial para el mejor estudiante de EE. UU. «Bita Joon» también ganó el Gran Premio del Jurado de Slamdance por Best Narrative Short. Está en postproducción en un nuevo corto, «Day of Fire», y actualmente está desarrollando su función de debut.

Dongo es un escritor, director y productor peruano cuyas películas se han proyectado en varios festivales, incluida Palm Springs. Su breve 2023 Short «Mucho Mucho Amor» fue encargado recientemente por Mass MOCA para una presentación de puntaje en vivo. Nombrado uno de los «25 nuevas caras de la película independiente» de la revista cineastas «, Dongo posee un MFA del programa de cine de posgrado de la NYU. Ahora está desarrollando, con su compañero productor y coguionista Cary Mason, «The Moment of Truth», una película de terror urbano ambientada en un complejo de apartamentos de Queens que sigue un choque entre el súper y un grupo de jóvenes activistas de la vivienda del edificio.

Moskowitz es un escritor y director de Brooklyn que fue criado en un hogar judío ultraortodoxo. Candidata de MFA en el programa de cine de posgrado de la NYU, presentó su cortometraje 2022 «Sunday With Monica» en Indie Memphis y en el Festival de Cine Judío de San Francisco. Actualmente está desarrollando su primera característica sobre un adicto a Internet que escapa a Tailandia para entrenar a Muay Thai. También está en postproducción en un nuevo cortometraje sobre la hija de un hombre que cree que él es el Mesías.

Ristov es cineasta macedonio con sede en Nueva York. Tiene un MFA en escritura y dirección de la Universidad de Columbia. Su cortometraje «I’m Calling Your Father» se estrenó en el Festival de Cine de Sarajevo y se proyectó en festivales de todo el mundo, ganando dos grandes premios. Sus próximos proyectos han recibido el apoyo de Sundance Ignite Fellowship y Clermont-Ferrand Euro Connection.

Durante un período de nueve meses, estos cineastas emergentes serán apoyados a través de conversaciones mensuales íntimas con líderes y compañeros de la industria como parte de la Comunidad Marcie Bloom.