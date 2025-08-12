Agencia de ventas Docios de utopía ha adquirido cineasta brasileño Marcelo Gomes«» Criaturas de la mente «, que tuvo su estreno internacional en el Sheffield Docfest.

La película fue lanzada en los teatros brasileños en mayo y todavía está tocando después de 14 semanas con más de 10,000 boletos vendidos. Mira el trailer aquí.

Durante la pandemia, Gomes se dio cuenta de que había dejado de soñar. Él y el famoso neurocientífico brasileño Sidarta Ribeiro se embarcan en «un viaje cinematográfico a través de los paisajes antropológicos y científicos del sueño».

Basándose en el concepto psicológico de «criaturas de la mente», la película explora cómo las diferentes sociedades han entendido el inconsciente, los símbolos, los estados de trance y el folklore. Encuentra con un medio en Pernambuco, Brasil, y el pensador indígena Ailton Krenak profundizan esta exploración.

Renato Manganello, CEO de Utopia Docs, dijo: «Los sueños son uno de los mayores misterios que la humanidad está tratando de resolver. Una clave para el autoconocimiento, juegan un papel vital en nuestra salud mental y en muchas culturas es una conexión espiritual entre las personas, la tierra y los antepasados».

La película fue producida por Video Filmes, la compañía detrás de «I’m Still Here», en coproducción con Globo Filmes y Globonews, y en asociación con Carnaval Filmes.

Los productores son Maria Carlota Bruno y João Moreira Salles para las filmes de los videos. Los productores ejecutivos son Camila Leal Ferreira en Videfilmes, y João Junior y Nara Aragão en Carnival Filmes.

El primer largometraje de Gomes «Cinema, aspirinas y buitres» fue otorgado en el cierto respeto de Cannes. «Viajo porque tengo que» estrenarse en Venecia. Su última película «Retrato de un cierto Oriente» se estrenó en Rotterdam. Su documental anterior «Waiting for the Carnival» se estrenó en Berlinale.