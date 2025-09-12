Marcel Siem descalificado después de un extraño error de reglas en BMW PGA

El veterano profesional alemán Marcel Siem se encontró en el centro de un Situación de reglas inusualmente confusas durante la primera ronda del Campeonato PGA de 2025 BMW en Wentworth. Después de un rudo frente nueve y un retroceso que ofreció cierta recuperación, Siem llegó al hoyo 18 par 5 ansioso por salvar algo de su ronda.

La camiseta de Siem se desvió bruscamente hacia la derecha, en árboles gruesos en lugar de fuera de los límites. Operando bajo la creencia equivocada de que el lado derecho del agujero estaba bordeado por fuera de los límites, Siem golpeó rápidamente una pelota provisional del tee.

Más tarde, los espectadores encontraron la pelota de camiseta original de Siem, no fuera de los límites, sino en un área gruesa o rugosa o de peligro, y le informaron sobre su paradero. En ese momento, Siem admite que estaba «cansado de todo el día» y decidió recoger la pelota original, considerando que no se puede jugar, luego continuó jugando la pelota provisional.

Lo que siguió fue un penalización por accidente cerebrovascular En la pelota provisional, un puntaje de 6 para el hoyo y, en última instancia, la descalificación después de Siem realizado durante la puntuación que había violado las reglas del golf.

Explicación y reacción de Siem

En un video publicado en las redes sociales más tarde esa noche, Siem negaron rápidamente que tenía alguna intención de hacer trampa. «Solo quería hacerte saber que no engañé», dijo enfáticamente.

Según Siem, Su malentendido Se derivó de su creencia de que el lado derecho del 18 estaba fuera de los límites en lugar de un área de peligro o área de peligro; lo que habría exigido un conjunto diferente de opciones de alivio. Por lo tanto, golpeó una pelota provisional, suponiendo que el original fuera irrecuperable.

Cuando la pelota original fue ubicada por espectadores, Siem admitió fatiga y frustración nubló su toma de decisiones. En lugar de caminar de regreso al tee o tomar un alivio adecuado del salto de agua, recogió la pelota original, declaró que no se puede jugar y golpeó lo que pensó que resolvería la situación. Como luego se dio cuenta, esa fue una clara violación de las reglas de peligro/provisional.

Siem reconoció que él se dio cuenta del error de reglas en la tienda de puntuación y rápidamente convocó a un funcionario de reglas. Su tono en el video era sobrio y contrito; Llamó a las últimas dos semanas «locas», pero señaló que, en última instancia, «es lo que es».

Qué salió mal, en cuanto a las reglas

La esencia del problema radica en un malentendido de las reglas de peligro y de pelota provisional. Bajo el Reglas de golfCuando una pelota podría estar en un peligro, un jugador puede golpear una pelota provisional, pero si la pelota original se encuentra fuera del peligro (o el alivio de peligro jugable está disponible), el provisional debe ser abandonado o el jugador debe seguir los procedimientos de alivio de riesgos.

El error de Siem, como reconoció, estaba jugando la pelota provisional después de que se encontró la pelota original, a pesar de que la pelota original no estaba fuera de los límites, y existían opciones de alivio de riesgos. Al recoger su pelota original y luego continuar el juego con lo provisional, violó la estructura de la regla con respecto a los peligros y las pelotas provisionales.

Una vez que Siem se dio cuenta de la naturaleza del error de las reglas, la descalificación fue el único resultado. En la carpa de puntuación, después de discutir con los funcionarios, Siem aceptó que su tarjeta de puntuación no podía soportar las reglas y se retiró de la competencia.

Fatiga, juicio erróneo y el factor humano

Lo que se destaca en la cuenta de SIEM es la admisión sincera de que la fatiga y la frustración jugaron un papel. Dijo que ya estaba «cansado de todo el día» cuando hizo la llamada para recoger la pelota original.

Esto subraya una realidad importante: incluso profesionales experimentados operando al más alto nivel puede cometer errores de reglas fundamentales cuando se gastan mental y físicamente, o cuando no confirman completamente la disposición de la tierra.

El golf es tanto un juego de reglas y juicios como de poder, mecánica de swing o gestión del curso. Las reglas del golf son detalladas, y un terreno desconocido, o leer mal un diseño de agujeros, puede conducir fácilmente a una decisión catastrófica.

«A veces no puedes explicar las cosas en la vida», dijo Siem. «Todo bien. Que tengas una noche encantadora».

Siem dice que descansará y se reagrupará antes de dirigirse a la Abre la Francia La próxima semana (del 18 al 21 de septiembre) para tratar de recuperarse.