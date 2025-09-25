Marcas de autos estadounidenses que ahora viven recuerdos

VIVA – Industria automotriz Americano conocido como la casa de marca-La gran marca como Ford, Chevrolet y Chrysler. Sin embargo, detrás del dominio de los «Tres grandes», hay muchas otras marcas que han venido con innovación, diseños únicos e incluso han sido populares, pero finalmente desaparecieron en el tiempo.

Leer también: ¡Escándalo! Este jugador acusó a Messi desastre por el Inter Miami, el entrenador del personal se fue por su padre



Citado por Viva de Lata Jueves, 25 de septiembre de 2025 resume varias marcas móvil Estados Unidos está extinto y rara vez puede ser escuchado. Su historia no es solo la historia, sino también una valiosa lección sobre los rigores de la competencia en la industria automotriz.



Distribuidor de autos de Nissan en los Estados Unidos

Leer también: El nuevo auto eléctrico Mitsubishi está listo para ser vendido, por lo que Ioniq 5 competidores



1. De Soto (1928–1961)

De Soto es una marca lanzada por Chrysler para apuntar al segmento medio. En el primer año, el modelo De Soto Six vendió inmediatamente más de 80,000 unidades, un récord en ese momento. Sin embargo, valientes innovaciones como el diseño de flujo de aire (1934-1936) realmente fallaron en el mercado.

Leer también: COCHOS CON EL DEPARTAMENTO DE TNI A TRAVÉS DEL CORREDOR TRANSAKARTA 13 PASA DE PASA, PUSPOM



Después de la Segunda Guerra Mundial, modelos como Firesweep, Firedome y Fireflite intentaron restaurar la gloria. Desafortunadamente, la competencia interna con Dodge y la presión de Ford y GM hicieron la producción de De Soto Stop en 1961.

2. Pierce-Arrow (1901–1938)

Originario de Buffalo, Nueva York, Pierce-Arrow es conocido como un símbolo del lujo estadounidense. Los autos son utilizados por el presidente y las celebridades, incluso elogiados en línea con Rolls-Royce.

Sin embargo, la Gran Depresión en la década de 1930 paralizó el mercado de automóviles de lujo. Sin un fuerte apoyo financiero, Pierce-Arrow finalmente se declaró en quiebra en 1938, dejando su legado como un ícono automotriz de clase alta.

3. Kaiser-Frazer (1945–1955)

Fundada después de la Segunda Guerra Mundial, Kaiser-Frazer intentó aprovechar la demanda de automóviles después de Therang. Su primer modelo, Kaiser y Frazer, tuvieron bastante éxito al comienzo del lanzamiento.

Desafortunadamente, esta compañía no puede competir con un gigante de Detroit más eficiente en la producción en masa. Los altos costos y las estrategias de marketing débiles hacen que esta marca fuera del negocio en una década.

4. American Motors Corporation (AMC) (1954–1988)



American Motors Corporation

AMC nació de una fusión entre Hudson y Nash-K-Kevinator. Se sabe que la compañía se atreve a ingresar al segmento de automóviles compactos cuando los grandes productores están más enfocados en autos grandes.

AMC también dio a luz a autos icónicos como AMX y Jeep. Sin embargo, la presión regulatoria, la crisis energética y el capital débil dificultan que AMC sobreviva. Finalmente, Chrysler adquirió AMC en 1988.

5. Baker Motor Vehicle Company (1899–1915)

Baker es uno de los pioneros de los automóviles eléctricos en Estados Unidos. A principios del siglo XX, el automóvil eléctrico era popular entre las mujeres de la ciudad porque se consideraba más limpio y más fácil de operar que los automóviles de gasolina.

Sin embargo, el progreso del motor de combustión interna eliminó el automóvil eléctrico Baker. En 1915, la compañía dejó de producir. Irónicamente, la tecnología que se estiraban volvieron a popular más de 100 años después.

6. American Austin / Bantam (1929–1941)

American Austin trajo un pequeño automóvil pequeño de estilo europeo al mercado estadounidense. Este automóvil ahorra combustible y compacto, pero no pudo atraer el mercado que está acostumbrado a autos grandes.

La compañía intenta cambiar el nombre de American Bantam, incluso juega un papel en el desarrollo de Jeep prototipo para los militares. Aun así, su negocio comercial no duró mucho, y esta marca desapareció antes de la Segunda Guerra Mundial.

7. Hudson Motor Car Company (1909–1954)

Hudson fue un gran éxito con el modelo Super Six y se convirtió en un innovador inicial de la transmisión automática. En 1951, Hudson Hornet se convirtió en una leyenda de NASCAR Racing con un motor de alta potencia.

Sin embargo, el debilitamiento de las ventas hizo que Hudson se uniera a Nash para formar AMC en 1954

8. Studebaker (1852–1966)

Inicialmente de pie como fabricante de carruajes tirados por caballos, el estudio recurrió al automóvil a principios del siglo XX. Son conocidos por sus diseños únicos y su alta calidad, incluso populares en la década de 1950.

Sin embargo, los problemas financieros, los altos costos de producción y la gran competencia de Detroit hicieron que el estudiante cerrara su última fábrica en 1966.

9. Saturno (1985–2010)

General Motors lanzó Saturno en respuesta a un automóvil japonés más barato y eficiente. Saturno ofrece innovaciones como paneles de cuerpo de plástico que son resistentes a las abolladas.

Sin embargo, la crisis financiera de 2008 hizo que GM tenga que optimizar su negocio. Saturno se convirtió en una de las marcas sacrificadas, se detuvo oficialmente en 2010.

10. Empacador (1899–1958)

Packard es un símbolo del lujo estadounidense a principios del siglo XX. Su eslogan, «Pregúntele al hombre que posee uno», enfatizó la reputación de calidad y exclusividad.

Desafortunadamente, la decisión de la fusión con el estudio en 1954 exacerbó las condiciones financieras. La última producción de Packard tuvo lugar en 1958, cerrando la era de la gloria de una de las legendarias marcas de lujo de los Estados Unidos.

Las marcas de automóviles estadounidenses que ahora están extintas, como De Soto, Studybaker, a Packard una vez triunfaron en su tiempo. Aunque ya no está presente en las calles, su herencia permanece viva en autos clásicos, museos, para la comunidad de fanáticos.

Esta historia es un recordatorio de que en el mundo automotriz, solo las marcas pueden adaptarse a los cambios en el mercado, la tecnología y las condiciones económicas que pueden sobrevivir.