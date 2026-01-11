Marca un gol contra Persija, ¿Beckham Putra será sancionado por el PSSI?

VIVA – Hijo de Beckham amenazado con sanciones PSSI después de marcar un gol persib Bandung entretiene persia Yakarta en la continuación de la semana 17 de la Superliga 2025/2026 en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el domingo 11 de enero de 2026.

Beckham marcó un gol en el Clásico de Indonesia después de sólo cinco minutos de partido.

El gol nació de una situación en el lado derecho de la defensa de Persija. Berguinho, que tenía espacio, envió un centro al área. El balón realmente parecía que podía ser asegurado, pero Van Basty Sousa no supo anticiparlo perfectamente. El balón salvaje cayó a los pies de Beckham Putra, quien inmediatamente lo remató con un puntapié en la portería de Persija. El marcador cambió 1-0 para los locales.

Persija respondió aumentando la intensidad de los ataques. Se crearon varias oportunidades, pero la sólida línea defensiva de Persib y la actuación de Teja Paku Alam en la portería mantuvieron segura la portería de Maung Bandung.

Detrás de este gol crucial, la atención del público se centró en la celebración de Beckham Putra. El joven centrocampista de Persib volvió a la celebración «tiritando» al estilo Cole Palmer, un gesto que anteriormente generó polémicas y desembocó en sanciones.

La celebración recordó el incidente de la temporada pasada. En el partido Persija Jakarta vs Persib Bandung de la Liga 1 2024/2025 que se disputó en el estadio Patriot Candrabhaga el 16 de febrero de 2025, Beckham hizo una celebración similar tras dar una asistencia a David da Silva.

En ese momento, el Comité Disciplinario del PSSI consideró la celebración un acto de provocación. A Beckham Putra se le prohibió jugar durante tres partidos.

Ahora, Beckham Putra vuelve a mostrar la misma celebración, esta vez frente a miles de Bobotoh en GBLA. Esta situación también abre la posibilidad de que resurja el escrutinio por parte de las autoridades de competencia.

En medio de la euforia por un gol rápido que puso a Persib en ventaja y en lo más alto de la clasificación a mitad de temporada, la celebración de Beckham cobró una nota especial. Si este momento dará lugar nuevamente a sanciones es ahora una preocupación detrás de la tensión del clásico partido Persib contra Persija.