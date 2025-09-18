Marc Shaiman, ‘Hairspray’ y ‘South Park’ compositor, Memorias de publicación

Marc Shaimanel compositor y letrista detrás «Laca para el cabello» y «Parque sur: Más grande, más largo y sin cortar «, mirará hacia atrás en cinco décadas en Broadway y en Hollywood en sus nuevas memorias» No es Mind the Happy: Showbiz Stories de un doloroso ganador «. El libro está programado para la publicación de Regalo Press el 27 de enero de 2026.

Shaiman, cuyos créditos incluyen los puntajes de «When Harry Met Sally», «City Slickers» y «Algunos hombres buenos» y que co-crearon los musicales del escenario «Atrapé si puedes» y «algunos me gusta», junto con su antiguo co-lactista Scott Wittman, se describe a sí mismo como un «Tony, dos tiempos Grammy, dos veces ganador del premio Emmy Award y una academia de siete tiempo académica de premios»

En el libro, Shaiman, «trazan los máximos personales y las angustia que lo han moldeado, pasando su adolescencia en el teatro comunitario, comenzando una colaboración de décadas con Bette Midler en los años 70, sobreviviendo a la crisis del SIDA de los años 80, su galardonada carrera de música en el Hollywood de los ’90, hasta los picos (y Valleys de la creación de los 2000.

Shaiman dijo: «‘No importa lo feliz’, mi madre siempre dice, pero ¿cómo podría no estar feliz con casi 50 años en el negocio de exhibición, donde he sido bendecido con éxitos sorprendentes (y sí, algunas malas decepciones). Así que pensé que fue hora de escribir mis memorias antes de que haya hecho por completo lo que he hecho por completo?

Regalo Press dijo que admitirá Broadway Cares/Equity Fights SIDA como parte del despliegue.

«Estamos encantados de publicar ‘No importa el feliz’ y no podemos esperar a que los lectores se encuentren con Marc en estas páginas propulsoras mientras comparte su viaje extraordinario: conmovedor, hilarante y todo lo demás», dijo Gretchen Young, editor de Regalo Press.